'Tinkeren en hosselen': zo onderneem je als een baas

AH-medewerker Alphons na 50 jaar met pensioen: ‘Heb 500 winkeldie­ven betrapt’

17 augustus Hij hield zijn gewerkte uren keurig bij in een Excel-bestand. Mét een extra kolom voor het aantal winkeldieven. „Mijn weekgemiddelde was lange tijd drie. 500 dieven heb ik in al die jaren zeker betrapt.”