Topinkomens fors gestegen, loonkloof gelijk

Tekort personeel: Stedin werft 16-jarigen met baangaran­tie én rijbewijs

12 juli Het personeelstekort bij Stedin is, onder meer als gevolg van vergrijzing, zo hoog opgelopen dat de netbeheerder 16-jarigen werft. In september begint de eerste Stedin-klas in het 16-jarigentraject. Het gaat om twintig leerlingen, die behalve een baan ook een rijbewijs in het vooruitzicht gesteld krijgen.