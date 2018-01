Topman Coca-Cola: 'Ik ben altijd blij met mensen die actief meedenken'

,,Wil je hogerop komen in een groot bedrijf, laat dan van je horen. Zo simpel is het. Natuurlijk: in een bedrijf waar iedereen durft te zeggen wat hij denkt, doe je dat vanzelf sneller. Maar als werknemer moet je vooral actief mee willen spelen, niet afwachtend aan de kant blijven staan.''

,,In een angstcultuur houden werknemers hun mond – daar wordt een bedrijf alleen maar slechter van. Zie je de kans, laat dan als werknemer je schroom varen. Wees niet bang om de mist in te gaan. Ik reken daar niet snel iemand op af; ik maak zelf ook fouten.''

Meedenken

,,Zorg dat je op jouw afdeling zichtbaar wordt, als je verder wilt komen binnen een organisatie. Lever je een duidelijke bijdrage aan de resultaten van een afdeling, dan ziet jouw manager dat ook. Dikke kans dat hij jou op andere plekken zal aanbevelen. Of je moet zelf aan de slag om positief op te vallen. Zorg dan dat je weet waar een bedrijf en afdeling heen willen, zodat je daar iets zinnigs over kunt zeggen. Ik ben altijd blij met mensen die gericht meedenken. Kijk dus verder dan het takenlijstje uit je functieomschrijving en probeer het grotere geheel te zien.''

,,Moet je heel hard speuren naar de doelstellingen van jouw bedrijf, dan heeft je werkgever duidelijk iets laten liggen. Het management moet eenvoudig kunnen uitleggen welke richting ze met het bedrijf op willen – alleen dan kunnen werknemers daar zo goed mogelijk aan bijdragen.''

Werk-privé

,,Bij Coca-Cola zijn we erg flexibel; we komen graag tegemoet aan de werkwensen van onze medewerkers. De grens tussen werk en privé zit niet vast aan ‘9 tot 5’ maar is veel minder strikt. En dat werkt voor iedereen prima. Alleen doen we absoluut geen concessies aan prestaties. Wij vinden de resultaten die je bereikt stukken belangrijker dan de uren die je op kantoor aanwezig bent.''

,,Opvallend: de mensen die bij ons ver komen, zijn vaak de mensen die veel dóén. Ze houden een voorsprong op collega’s die ‘alleen maar’ veel weten. Doordat we ons zo focussen op prestaties, hebben we ook amper last van politieke spelletjes in het werk. Geen tijd voor – en het is ook nog top voor de werksfeer.''

Over deze serie



Elke week geeft een topondernemer of CEO van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



De bazen die de komende weken aan bod komen, zijn: Hennie van der Most (horeca-ondernemer), Jaap Wassink (Coca-Cola), Bas Beerens (WeTransfer), Wilbert Mutsaers (Spotify), Derk Sauer (media-ondernemer), Gillian Tans (Booking.com), Frits van Eerd (Jumbo), Marjan van Loon (Shell), Duncan Stutterheim (ID&T).