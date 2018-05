Topman Event Hotels: 'Vraag niet om toestemming maar om vergeving'

Volledig scherm Dries van der Vossen: ,,Ik heb weleens een verkeerde investering gedaan. Toen moest ik bij mijn baas op het matje komen.'' © Dries van der Vossen

,,Je kunt pas echt goed je werk doen als je de steun hebt van een goede mentor. Zeker als je jong bent, heb je iemand nodig waar je op kunt terugvallen, die je ruimte geeft en in je gelooft. Wat je kunt, moet je zelf ontdekken. Een mentor kan je daarin aanmoedigen, maar ook op de juiste manier feedback geven, of beter nog: feed forward.''

,,Met feed forward bedoel ik advies voor de toekomst. Wanneer je een bepaald doel voor ogen hebt, kan iemand met ervaring je vertellen wat je onderweg kunt tegenkomen. Feed forward betekent niet dat iemand alle obstakels voor je wegneemt en alles voorzegt, maar wel vertelt wat er zoal op je pad gaat komen.''

Verkeerde investering

,,Wanneer je die steun hebt, kun je ook risico’s nemen. Om verder te komen, moet je ook in jezelf geloven en dingen ondernemen. Mijn mantra is: vraag niet om toestemming, maar om vergeving. Als je in het belang van het bedrijf handelt en kunt beredeneren waarom je bepaalde beslissingen neemt, dan kun je ook een keer iets besluiten wat verkeerd uitpakt.''

,,Dat is mij ook overkomen in mijn loopbaan. Ik heb weleens een verkeerde investering gedaan. Toen moest ik bij mijn baas op het matje komen. Hij wist dat het een fout was die heel leerzaam voor me was en noemde mijn leerschool 'de duurste MBA' die hij ooit had betaald. En ik kreeg een jaar om dit bedrag voor het bedrijf terug te verdienen. Zo’n fout mag je natuurlijk niet twee keer maken, maar voor die eerste keer krijg je vergeving als je een goede baas hebt. Want die goede baas verwacht dat jij verantwoordelijkheid neemt en buiten de lijntjes durft te kleuren. Zo krijg je creativiteit in een bedrijf.''

Visitekaartjes verzamelen

,,Als je jong bent, is je wereld klein. Als kind vind je vrienden op school en in je straat. Later word je wereld groter. Zo vind je ook nieuwe mentoren. Mensen die je om advies kunt vragen en later uit zichzelf advies gaan geven. Maar ook mensen die jou op sleeptouw nemen. Dat moet je met beide handen aanpakken. Als starter werkte ik bij Nationale Nederlanden. Daar werd ik geholpen door Paul Nouwen, de beste netwerker die ik ooit ben tegengekomen. Hij nam me mee naar borrels en verwachtte dat ik hem na afloop in de auto vijftien visitekaartjes kon laten zien van mensen die ik had gesproken en over Nationale Nederlanden had verteld.''

,,Ben je ouder dan wordt het gesprek met je mentor een dialoog. Als je teams gaat leiden krijg je ‘reversed mentoring’ de jonge mensen kunnen jou dan weer nieuwe dingen leren.''

Over deze serie



Elke week geeft een topondernemer of ceo van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



De bazen die eerder aan bod kwamen: Marcel Molenaar (LinkedIn Benelux), Niels Bontje (Iglo), Atilay Uslu (Corendon), Hennie van der Most (horeca-ondernemer), Jaap Wassink (Coca-Cola), Bas Beerens (WeTransfer), Wilbert Mutsaers (Spotify), Derk Sauer (media-ondernemer), Gillian Tans (Booking.com), Frits van Eerd (Jumbo), Marjan van Loon (Shell), Duncan Stutterheim (ID&T).