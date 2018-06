Topman Event Hotels: 'Zonder discipline heb je geen toekomst'

,,Als je geen discipline hebt, dan hoef je je ook geen zorgen te maken over je toekomst. Die is er namelijk niet. Discipline is niet iets wat je alleen in het begin van je loopbaan nodig hebt. Dat blijft. Dingen afmaken, er zijn wanneer je er moet zijn, je zaken voor elkaar hebben, zorgen dat je goed voorbereid bent en de juiste uitstraling hebben. Dat is wat telt in een baan."

,,Voor mij is discipline ook uitzoeken waar je goed in bent en daar beter in worden. Met veel aandacht kun je van je kwaliteiten waar je een 7 voor scoort ook een 9 maken. Dat is zinvoller dan van een 3 een 6 proberen te maken. Dan kun je beter datgene waar je niet goed in bent door iemand anders laten doen.

Quote Wat verder nog belangrijk is dat jonge mensen zitvlees ontwikke­len. Ik wil zien dat iemand dingen af heeft gemaakt. Dries van der Vossen, topman Event Hotels

Oprechte interesse

,,Wanneer je in de dienstverlening werkt, dan is het belangrijk dat je service biedt aan je gasten. De klant is 100 procent koning. Dat betekent niet dat je kruiperig bent, maar je moet wel in je dna hebben zitten dat je oprecht geïnteresseerd bent in mensen en dat je ze probeert te helpen. Je moet echt een relatie opbouwen met je gasten, dat wordt heel erg gewaardeerd. Je houdt het niet vol als het een rol is die je aan moet nemen en waar je mee klaar bent na het werk."

,,Je mag als jonge werknemer best voor je mening opkomen, maar bepaal het juiste moment en de juiste plek. In een groepsoverleg een discussie opstarten over wat je niet zint, is vaak niet het juiste moment. Het is beter om dat één op één te doen, omdat het lastig is voor de leidinggevende om persoonlijk te zijn in een groepsdiscussie en omdat het moeilijk is het juiste antwoord te geven als er een hele groep bij zit. Maar spreek je vooral uit en laat je mening horen, al is het vaak handiger om dat persoonlijk te doen.

,,Wat verder nog belangrijk is voor jonge mensen is dat ze zitvlees ontwikkelen. Wanneer iemand van de ene naar de andere baan hopt, valt dat op bij een CV. Een mooie studie is prima, maar daarna begint het pas echt. Ik wil zien dat iemand dingen af heeft gemaakt in een baan. Dat bedoel ik met zitvlees.”

Over deze serie



Elke week geeft een topondernemer of ceo van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



De bazen die eerder aan bod kwamen: Marcel Molenaar (LinkedIn Benelux), Niels Bontje (Iglo), Atilay Uslu (Corendon), Hennie van der Most (horeca-ondernemer), Jaap Wassink (Coca-Cola), Bas Beerens (WeTransfer), Wilbert Mutsaers (Spotify), Derk Sauer (media-ondernemer), Gillian Tans (Booking.com), Frits van Eerd (Jumbo), Marjan van Loon (Shell), Duncan Stutterheim (ID&T).