Topman heeft parkinson: 'Het is niet de doodstraf’

,,Ik heb de ziekte van Parkinson. Twee jaar geleden is de diagnose gesteld, maar ik heb het achteraf gezien al langer. De meeste mensen denken bij het horen van parkinson aan oude, trillende mensen. Dat beeld is in Nederland gekleurd door prins Claus, en door Muhammad Ali natuurlijk. Zij vertelden er pas over toen ze al hevig trilden. Daardoor blijft dat beeld in stand. Daarom kom ik er eerder mee.