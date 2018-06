Topman Iglo: 'Een opleiding volgen naast je baan laat zien dat je ambitieus bent'

,,Ik heb altijd geïnvesteerd in mezelf, ook al was dat soms pittig. Ik had al een baan toen het Erasmus Food Management Institute (EFMI) werd opgericht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na flink aandringen mocht ik die opleiding volgen naast mijn baan. Het kostte veel tijd, maar het gaf me energie en ik bouwde aan mijn netwerk want ik studeerde met mensen die bij AH, Jumbo en C1000 werkten. Toen ik later franchisemanager bij Pepsico was, volgde ik de marketingstudie NIMA C naast mijn baan. Zoiets helpt je echt verder. Je laat zien dat je ambitieus bent en in jezelf wil investeren, dat wordt gewaardeerd door je leidinggevende.