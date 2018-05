Topman Iglo: 'Het is de kunst om op te vallen en te laten zien wat je in huis hebt'

,,Ik ben zelf als trainee begonnen na mijn studie. Het is dan de kunst om op te vallen en te laten zien wat je in huis hebt. Niet door hoog van de toren te blazen, daar is het management vaak allergisch voor. Je moet vooral snel proberen te doorgronden wat belangrijk is voor je bedrijf. Dat kan door je slim in een organisatie te bewegen. Praat met het senior management over wat ze belangrijk vinden en kijk ook buiten je eigen afdeling. Probeer mensen te leren kennen en zorg voor verbinding. Bouw aan een netwerk binnen het bedrijf.''