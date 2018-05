Topman LinkedIn: 'Het gaat er niet om wat je weet, maar wie jou kent'

,,We leven in een netwerksamenleving. Het gaat er niet om wat je weet, maar wie jou kent. Mensen zullen naar je op zoek gaan. Zorg er daarom voor dat jij laat zien wie je bent. Je kunt perfect op je plek zitten in een organisatie, maar ooit komt het moment dat je iets anders wil gaan doen. Dan kun je niet pas op dat moment gaan bedenken dat je zichtbaar moet zijn. Dat is hetzelfde als vlak voor de vakantie bedenken dat je moet gaan afvallen om nog in je zwembroek te passen. Dan is het vaak te laat."

Afgevallen

,,Bedrijven kijken rond en zoeken misschien ook op jouw naam. Als je niet genoeg hebt gedaan aan je online presentatie, kun je zonder het te weten zijn afgevallen bij bedrijven die werknemers of freelancers zochten."

,,Bedenk daarom goed bij welke bedrijven je het liefst zou werken en wat die zien als ze jou gaan opzoeken. Zorg voor een goede foto, maak duidelijk wat je huidige functie is, schrijf een samenvatting over jezelf en laat weten in welk gebied van Nederland je werkzaam bent. Laat niet alleen zien waar je ooit werkte, maar ook wat je daar deed en wat je resultaten waren. Als je weet welke kant je op wil, weet je ook wat je in jouw profiel moet benadrukken."

Verder gaan

,,Op de eerste dag van mijn baan bij LinkedIn ging ik naar het hoofdkantoor in Dublin, zoals iedere werknemer van LinkedIn. En het eerste waar het dan over gaat is over het moment dat je LinkedIn weer verlaat. Dat lijkt een bizar onderwerp op je eerste dag, maar er komt een moment dat je verder gaat. Dat kan na een jaar zijn of na tien jaar. En zodra je ergens begint, moet je weten wat je wil leren en wat je voor elkaar wil krijgen in die periode."

,,Mijn belangrijkste tip is dat je altijd ergens naartoe moet en nooit ergens van weg moet. Run to something and not away from, zongen The Avett Brothers. Als je ergens van weg rent, dan kom je dat na een paar maanden in je nieuwe baan vaak toch weer tegen. Als je duidelijk weet waar je naartoe wilt, dan kun je veel beter bepalen of dat aanwezig is in je huidige werk of dat je ergens anders moet gaan kijken om dat te vinden.”

Over deze serie



Elke week geeft een topondernemer of ceo van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



