Topman LinkedIn: 'Via de zijdeur ben je sneller binnen'

,,Via de voordeur is de allerlangste route die je kunt afleggen om een bedrijf binnen te komen. Bij een open sollicitatie of een traditionele vacature moet je langs allerlei schakels voordat je bij degene bent die je moet hebben. Je eigen netwerk is altijd groter dan je denkt. Meestal zit er al een oud-collega of studiegenoot bij het bedrijf waar je zou willen werken. Dat is een snellere ingang.

Via medewerkers

,,Informatie over een bedrijf is vaak makkelijker in te winnen via medewerkers dan via de officiële kanalen. En via die medewerkers kom je makkelijker binnen als je daar zou willen werken. Veel recruiters vinden een aanbeveling van een bestaande medewerker een goede manier om mensen te vinden. En werkgevers merken dat mensen die op aanraden van anderen bij een bedrijf komen, sneller zijn ingewerkt en langer blijven.

,,De informatie die je als potentiële werknemer zoekt, komt meestal niet uit een vacaturetekst maar vanuit de mensen die er werken. Want je wil weten hoe de sfeer is, welke ruimte je krijgt en hoe je leidinggevende is. En de werkgevers hebben graag nieuwe mensen die uit het netwerk van gewaardeerde medewerkers komen, want die zullen vaak dezelfde instelling meenemen.

Quote Vraag na een fijne samenwer­king of iemand je vaardighe­den wil aanbevelen Marcel Molenaar, country manager LinkedIn Benelux

Aanbevelingen

,,Voor recruiters en werkgevers zijn de aanbevelingen op LinkedIn een belangrijke informatiebron. Zeker in het geval van specifieke vaardigheden, zoals bijvoorbeeld programmeertalen, geeft het veel vertrouwen als iemand daar een goede aanbeveling krijgt. Je kunt wel zeggen dat je goed bent in PHP of Python, maar zodra een klant of collega het zegt, krijgt het veel meer waarde. Zo kijken we toch ook allemaal naar aanbevelingen van restaurants, vakantiehuisjes en winkels?

,,Wees niet vals bescheiden, vraag eventueel na een fijne samenwerking of iemand je vaardigheden wil aanbevelen. En dan niet te algemeen. Hoe specifieker hoe beter. Vergeet niet dat mensen elkaar graag helpen als ze de kans hebben. Een sociaal netwerk als LinkedIn wordt voor jou als gebruiker juist krachtiger als je ook geeft en niet alleen maar neemt.”