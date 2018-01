Topman Spotify Nederland: 'Nooit half werk doen, was mijn stelregel'

,,Het is belangrijk om je te onderscheiden als je werk zoekt in de muzieksector. In mijn studententijd werkte ik als dj en boeker van concerten bij club De Swing in Nijmegen. Naar dat soort dingen kijk ik als ik tweehonderd sollicitaties ontvang van mensen die allemaal dezelfde entertainment-opleiding hebben gedaan. Dan vraag ik eerder iemand op gesprek die gewerkt heeft bij een evenement of in een popzaal dan iemand die alleen maar hele goede punten heeft."

,,Zolang je maar de dingen doet die je leuk vindt. Ga niet in een bestuur zitten omdat het goed op je cv staat, doe het omdat je het interessant vindt. Als het je niet inhoudelijk trekt, doe dan iets anders. Ik wist niet eens wat een cv was toen ik in mijn studententijd de dingen deed die ik aantrekkelijk vond en die me ervaring gaven waardoor ik later in de muziekindustrie een baan vond. Dat is waarschijnlijk de beste manier."

Over-gekwalificeerd

,,Toen ik de eerste keer bij Mojo op gesprek kwam, werd ik over-gekwalificeerd bevonden. Dat vond ik heel frustrerend. Ik was direct na mijn studie aangenomen als docent en onderzoeker op de universiteit, maar werken in de muziek trok mij meer. Dankzij het gesprek bij Mojo werd mijn naam wel doorgegeven aan muzieklabel BMG en daar mocht ik junior A&R-manager worden."

,,Ik kreeg te maken met Total Touch, Urban Dance Squad, Gotcha! en Candy Dulfer. Ik had dan wel een goede opleiding in de communicatiewetenschap en werd bij BMG gekscherend de professor genoemd, wat ik heel vervelend vond, maar in de muziek was ik een broekie. En dan was BMG destijds ook nog een muzieklabel in het Gooi met typische snelle jongens, waar ik eigenlijk niet tussen paste."

Aandacht op de inhoud

,,Ik werd met Candy Dulfer meegestuurd naar New York om daar haar opnames met David Sanborn te begeleiden. Maar ik was amper 24, wist niks en kende niemand. “Sorry, dat ze mij sturen”, zei ik tegen Candy en haar moeder toen die mij daar als jochie op het vliegveld zagen staan. Misschien heeft die eerlijkheid geholpen. Het ijs was snel gebroken."

,,Wat me in die tijd bij BMG gered heeft, was dat ik al mijn aandacht op de inhoud van mijn werk heb gericht. Nooit half werk doen, was mijn stelregel. Ik heb mijn werk zo goed mogelijk gedaan. Ik kon de dingen doen die ik leuk vond, muziek luisteren, plannen maken met artiesten en dat ging me goed af. Dat ben ik blijven doen en zo zijn er altijd nieuwe mogelijkheden op mijn pad gekomen."

Over deze serie



Elke week geeft een topondernemer of CEO van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



De bazen die de komende weken aan bod komen, zijn: Hennie van der Most (horeca-ondernemer), Jaap Wassink (Coca-Cola), Bas Beerens (WeTransfer), Wilbert Mutsaers (Spotify), Derk Sauer (media-ondernemer), Gillian Tans (Booking.com), Frits van Eerd (Jumbo), Marjan van Loon (Shell), Duncan Stutterheim (ID&T).