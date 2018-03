Topman stopt bij Google X om mensen gelukkig te maken

Zelf kiezen hoe vaak je verlof neemt – werkt dat overal?

19 maart Een jaar nadat Bynder onbeperkt verlof invoerde, is het opgenomen verlof met 27 procent gestegen tot gemiddeld 25 dagen per jaar. Tegelijk is Bynder een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Moeten meer bedrijven onbeperkt verlof invoeren, vraagt carrièreplatform Intermediair zich af.