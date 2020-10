Topverkopers voelen zich afgedankt: ‘Overname door Vinted is als mes in onze rug’

Blij worden van je werk? Dan moet je naar dit advies vooral níet luisteren

22 oktober Lukt het jou maar niet om gelukkig te worden in je werk? Duik in een van de vele carrièregidsen en je vindt een oplossing voor je probleem. Dat is wat deze boeken tenminste beloven. Een nieuw verschenen boek over werk en carrière is juist heel eerlijk en laat zien dat de meeste adviezen helemaal niet kloppen.