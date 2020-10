Transgender op werk: ‘De directeur vond mijn nagellak en oogschaduw niet kunnen’

Vandaag is het internationale Coming Out Day. Op deze dag is er ook aandacht voor lhbti-werknemers. Want uit de kast komen op het werk is niet altijd even makkelijk. Remke Verdegem (61) vertelde haar collega’s tien jaar geleden dat ze zich meer vrouw dan man voelde. Zij werd in haar transitie gesteund, maar dat geldt niet voor iedere transgender.

Toen IT’er Remke Verdegem (61) bij het Nationaal Archief ‘uit de kast’ kwam, was ze de eerste binnen het bedrijf. Haar leidinggevende was de tweede persoon aan wie ze het vertelde. ,,Ik was ook de eerste transgender persoon die ze tegenkwam. Toch heeft ze me ontzettend gesteund. Daar ben ik haar heel dankbaar voor.” Maar Verdegem weet - ook vanuit haar rol als ambassadeur van Transgender Netwerk Nederland (TNN) - dat niet alle transgenders dezelfde steun kunnen verwachten. ,,Velen onder hen krijgen te maken met discriminatie op het werk. Niet alleen door collega's of de leidinggevende, in de zorg krijgen trans personen bijvoorbeeld te horen van cliënten of patiënten dat ze door hen echt niet geholpen willen worden.”

Discriminatie

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn minimaal 110.000 Nederlanders transgender. Dit is volgens het SCP een ondergrens, het werkelijke aantal zou zes keer zo hoog liggen. Bij een middelgrote werkgever van 250 werknemers zouden dus tien personen een transgender achtergrond kunnen hebben, zegt TNN.

TNN heeft transgender personen naar hun ervaringen op de arbeidsmarkt gevraagd. Ruim 40 procent heeft weleens te maken gehad met discriminatie op het werk. Een kwart zegt weleens te zijn ontslagen of niet aangenomen, omdat ze transgender zijn. Discriminatie door collega’s of klanten komt nog vaker voor: 35 procent heeft hier ervaring mee. Bijna de helft vertelt daarom niet aan collega’s over de transitie naar man of vrouw.

Quote In de zorg krijgen trans personen te horen van cliënten of patiënten dat ze door hen echt niet geholpen willen worden Remke Verdegem

Spanning

Remco Boxelaar (29), zelf genderfluïde, is oprichter van het platform Corporate Queer en geeft onder meer workshops aan bedrijven die het lhbti-medewerkers makkelijker willen maken. Ze krijgen informatie over sekse, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie, zodat ze meer begrip kunnen tonen voor deze groep werknemers.

Maar Nederland is toch best tolerant als het gaat om het thema gender? Boxelaar zegt dat er vaak sprake is van ‘schijntolerantie’ op het werk. ,,De meeste mensen vinden het niet erg als je homo bent. Maar op het gebied van gender heerst nog veel spanning. Als trans persoon word je bijvoorbeeld sneller geaccepteerd als je ‘goed gelukt’ bent. Ga je op latere leeftijd in transitie, dan moeten mensen daar heel erg aan wennen.”

Nagellak

Verdegems transitie begon met een andere manier van kleden. Ze liet haar maatpakken steeds vaker in de kast hangen en koos regelmatig voor meer casual outfits. Eerst gebruikte ze transparante nagellak, later werden dat kleurtjes. De oogmake-up werd ook beetje bij beetje meer. ,,Mijn collega’s zagen dit natuurlijk ook. Maar ze vonden het moeilijk om een gesprek hierover aan te gaan met mij. Ze stapten naar mijn leidinggevende toe om te vragen wat er met mij aan de hand was. Zij zei toen: ‘Dat kun je gewoon aan Remke zelf vragen’.”

De tekst gaat verder onder het kader...

Wat je moet weten over lhbti:



De afkorting lhbti staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.



Een cisgender persoon is iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht. Bij een transgender persoon komt dit niet overeen.



Non-binaire personen voelen zich geen man of vrouw. De termen genderfluïde en queer vallen hier volgens de meeste lhbti’ers ook onder.



Transgender of trans persoon: ‘trans’ wordt vaker als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Iemand is dus een transgender persoon of een trans man of vrouw.



Je genderidentiteit geeft aan hoe je je voelt, man of vrouw of geen van beiden. Met je genderexpressie laat je zien hoe je je voelt. Je sekse gaat over je geslachtskenmerken (waaronder genitaliën) en met je seksuele voorkeur geef je aan op wie je valt.

Toen de toenmalige directeur van het bedrijf hoorde over de coming out, gaf hij bij Verdegems leidinggevende aan dat hij de nagellak en oogschaduw niet vond kunnen. ,,Zij zei toen tegen hem: ‘Dat vind ik dan jouw probleem en je moet het zelf met Remke bespreken’. Haar houding heeft mijn transitie echt vergemakkelijkt.”

Na een tijdje begonnen collega’s steeds meer vragen te stellen aan Verdegem. Maar die waren niet altijd even gepast. ,,Een van mijn collega’s vroeg: ‘Val je nu op mannen?’ Veel mensen snappen niet dat genderidentiteit en seksuele voorkeur twee verschillende dingen zijn. Ik heb ook twee of drie keer de vraag gehad of ik omgebouwd ben.” Verdegem is niet blij met dit soort vragen, maar probeert ze wel altijd te beantwoorden. ,,Je kunt je natuurlijk sowieso afvragen of dat wel gepast is. Want wat als ik dit soort vragen aan cisgender collega’s zou stellen?”

Toiletbezoek

Ook toen Remco Boxelaar zijn genderidentiteit en seksualiteit ging onderzoeken, kon hij niet altijd op steun rekenen. Op het werk begreep niet iedereen waarom hij nagellak begon te dragen. Hij kaartte de kwestie aan bij de directie en die zag in dat er verandering nodig was. Boxelaar kreeg de ruimte om een programma op te zetten om de bedrijfscultuur te veranderen. Het idee sloeg ook aan bij andere bedrijven. Die begonnen Boxelaar om advies te vragen. ,,Zo is mijn eigen bedrijf Corporate Queer ontstaan en nu geef ik fulltime advies.”

Initiatieven zoals die van Boxelaar waren er nog niet toen Verdegem in transitie ging. Ze moest alles zelf uitzoeken op de werkvloer. Het toiletbezoek was een van de problemen waar ze tegenaan liep. ,,Ik wilde niet langer naar het mannentoilet. Personeelszaken zei dat ik dan maar aan alle dames van mijn afdeling toestemming moest vragen. Gelukkig vonden alle vrouwen het prima.”

De organisatie had met een beleid moeten komen, niet alleen op het gebied van toiletbezoeken, vindt Verdegem. Tien jaar na dato zijn er nog steeds geen richtlijnen. ,,Stel dat iemand anders in transitie gaat, dan moet diegene ook van alles overwinnen. Hier zou meer werk van moeten worden gemaakt.”

Quote Ik wilde niet langer naar het mannentoi­let. Personeels­za­ken zei dat ik dan maar aan alle dames van mijn afdeling toestem­ming moest vragen Remke Verdegem

Voornaamwoorden

Het bedrijfsleven is vaak nog helemaal niet ingericht op non-binaire mensen, zegt Boxelaar. ,,Ik vind het heel opvallend dat ze bij veel bedrijven vragen naar je geslacht. Dat is letterlijk wat er in je broek zit. Mijn advies: vraag naar iemands genderidentiteit, en voeg naast mannelijk en vrouwelijk een derde neutrale optie toe.”

Wat volgens Boxelaar ook zou helpen, is als mensen kunnen aangeven met welke voornaamwoorden ze aangesproken willen worden. ,,Dat hoeft natuurlijk niet bij iedere voorbijganger, maar wel bij collega’s met wie je intensief samenwerkt.” Boxelaar geeft als suggestie dat werknemers in hun e-mailhandtekening of op LinkedIn - wat tegenwoordig al best veel gebeurt - hun voorkeur kunnen aangeven wat persoonlijke voornaamwoorden betreft. ,,Het helpt als iedereen dat zou doen, niet alleen personen met een transgender achtergrond. Daarmee creëren we meer bewustzijn.”

Meer dan de helft van de Nederlanders is ooit gediscrimineerd in het sollicitatieproces, blijkt uit onderzoek van Motivaction:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk de video’s van AD Werkt in onderstaande playlist: