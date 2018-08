Transgender Renée durft coming-out op werk niet aan

,,In 2007 ging ik naar mijn huisarts. Ik was diep ongelukkig en liet haar een fotootje zien van hoe ik er thuis uitzag. Ze zei meteen: jij bent transseksueel. Ik stuur je door naar het VUmc. Na een jaar concludeerde het behandelteam dat ik leed aan genderdysforie. Ze zouden me helpen ook lichamelijk een vrouw te worden. Voorwaarde was wel dat ik mijn hele omgeving inlichtte. De gevolgen waren desastreus: het deel van mijn familie dat ik nog zag, wees me af. Mijn buren spreken sindsdien niet meer met me. En twee weken nadat ik mijn werkgever had ingelicht, werd ik op staande voet ontslagen."