Trend: plekken waar alleen vrouwen mogen werken

'Een fijne plek met alle meiden'



HASHTAG WORKMODE

Twee vestigingen in Amsterdam, een in Rotterdam en sinds vorige week heeft Hashtag Workmode een vestiging in Utrecht. Het bedrijf verhuurt flexwerkplekken aan vrouwelijke ondernemers. ,,We merken dat er een grote groep vrouwen is die zich wil omringen met vrouwelijke ondernemers. Ik heb puur naar de markt gekeken," zegt oprichter Emilie Sobels (29). In 2015 begon zij de flexwerkplekken te verhuren. ,,In eerste instantie ben ik nooit begonnen als female only, maar het is zo gegroeid." Veel bloemen en planten, inspirerende quotes aan de muren, banken met kussens én een roze stofzuiger, het trok dus blijkbaar meer de vrouwen dan de mannen. Milou Verbeke (29) huurt vanaf het begin een ruimte bij Workmode. ,,Het was voor mij niet per se dé reden om hier te huren, maar het is een fijne plek met alle meiden. Met mannen is de sfeer net een beetje anders. Het is misschien cliché, maar we versterken elkaar."