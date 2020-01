Trouwe Agio-medewerkers maken zich zorgen over baan ondanks miljoenenbonus

Oudere kerels barsten in snikken uit, opgedofte dames vallen elkaar met betraande ogen in de armen. Het ‘feel good’-filmpje over de dikke eindejaarsbonus waarbij een Amerikaans bedrijf tien miljoen verdeelt over het personeel ging drie weken terug de hele wereld over. Maar dat was Baltimore. Ook in het Brabantse Duizel is tien miljoen euro onder de werknemers verdeeld. Maar dat is wel op z’n ‘Duizels’ ontvangen: veelal opgetogen maar ook nuchter. Niet te gek. En her en der klinken cynische geluiden of gemopper over de gehanteerde verdeelsleutel.