Trucs van dansers en zangers tegen stress ook handig bij sollicitatiegesprek

Man in duikpak helpt werknemers efficiën­ter werken

8:00 Je werknemers zitten nietsvermoedend hun werk te doen als er ineens een man in duikpak binnenkomt. Hij klapt zijn laptopje open, begint zijn werk te doen. Verbaasde blikken, vragen of elke vorm van afleiding deren hem niet. Daarna komt er een surfer binnen, vrolijk Hawaii-overhemd aan, surfplank in de hand. Hij is ontspannen en wel te porren voor een praatje. Time management-expert Tim Christiaens bedacht het principe ‘Dive at Work’ om werknemers een lesje efficiënt werken te leren.