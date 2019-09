TU Eindhoven moet zich verantwoorden voor vacatures voor alleen vrouwen

Bij Radar kwamen vanwege de TU/e-maatregel 49 meldingen van discriminatie binnen, waarvan 25 in Eindhoven. De universiteit stelt de komende vijf jaar in totaal maximaal 150 vacatures eerst alleen open voor vrouwen. Als ze na zes maanden niet vervuld zijn, kunnen ook mannen solliciteren. Het gaat daarbij om vacatures voor hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair docenten.



De TU/e heeft voorafgaand aan de maatregel jurisprudentie bestudeerd en verwacht dat haar beleid de goedkeuring kan wegdragen van het College voor de Rechten van de Mens. Radar heeft de zaak aangespannen om hier meer duidelijkheid over te krijgen.



De maatregel is genomen om meer vrouwen aan de universiteit te verbinden. ,,Het is al langer bekend dat een divers personeelsbestand beter functioneert. Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie. We hebben om die redenen al jaren maatregelen om het lage percentage vrouwen in de wetenschappelijke staf van de TU/e te verhogen, maar we gaan te langzaam vooruit”, zei rector Frank Baaijens in juni bij de introductie van het beleid, dat per 1 juli van kracht is. Vorig jaar was 12,6 procent van de hoogleraren in Eindhoven vrouw.