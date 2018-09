'Twee derde van mijn opdrachten doe ik puur omdat ik geld moet verdienen'

Als het gaat over werk, gaat vaak ook over passie, ambities en werkplezier. Maar soms is werk gewoon werk: er moet brood op de plank komen.

Natuurlijk, het is fijn als je je werk leuk vindt. Als je met plezier naar kantoor gaat. Maar het gaat ook om een bijdrage leveren aan een groter geheel, zegt werkgeluk-deskundige Fennande van der Meulen. ,,Dat zijn dingen die bijdragen aan een betere wereld of die goed zijn voor een ander. Die zijn lang niet altijd leuk. Soms zelfs domweg dom of stom. Maar dat is prima, want er is iets te halen op een ander vlak.”

Een van die mensen is Anjo Jol, facilitair medewerker bij een gemeente in Noord-Holland. ,,Iedereen heeft geld en dus werk nodig om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Je hebt geld nodig voor de boodschappen, de huur of hypotheek. Dat zijn een soort basisvoorwaarden om een prettig leven te hebben. Af en toe iets leuks kopen voor je vriend of vriendin. Dat is belangrijk”, zegt hij. ,,Maar als je werk doet dat je leuk vindt en je ook leuke collega's hebt, houd je het langer vol", weet hij, want hij gaat met plezier naar zijn werk.

Automatische piloot

Verschillende onderzoekers onderscheiden een aantal motieven om te werken. Zo zijn er positieve motieven, die direct bijdragen aan de prestaties op werk – zoals het potentieel dat vergroot wordt, het plezier dat je eruit haalt en de doelen die je bereikt. Andersom zijn er ook ‘negatieve redenen’ waarom mensen werken. Zo benoemt Harvard Business Review ‘emotionele druk’, ‘economische druk’ en ‘traagheid’, waarmee ze bedoelen te zeggen dat sommige mensen gewoonweg geen idee hebben waarom ze eigenlijk werken.

Coach Madelon Rijkers heeft ze alle drie op enig moment in haar leven gehad. ,,Lang ging werken voor mij op de automatische piloot. Na school ging ik een baan zoeken. Iets anders kwam niet in me op. Daarna zat ik een soort ‘gouden kooi’. Ik verdiende goed, dus het was moeilijk om iets anders te gaan doen.” Of dat erg was? Nee, lange tijd niet. ,,Het werd pas een probleem toen ik het ging ervaren als een probleem.”

Nu helpt ze klanten met het vinden van werk waar ze energie van krijgen. ,,Je hoeft echt niet huppelend naar je werk te gaan. Je kunt geen passie najagen die je niet hebt. Als jij van nature niet heel groots reageert of sterke emoties hebt, is dat lastig. Maar je kunt het wel verkleinen naar een niveau waarin je tevreden bent over je werk”, aldus Rijkers.

Brood op de plank

Freelance tekstschrijver Lenny doet een deel van zijn werk voornamelijk om geld binnen te krijgen. ,,Ik moet mijn huur en onkosten betalen. Twee derde van mijn opdrachten doe ik puur omdat ik geld moet verdienen. Als ik zou doen wat ik het liefste wilde, zou ik boeken schrijven en op het strand zitten.” Omdat hij zijn opdrachtgevers niet wil kwijtraken, wil hij niet met zijn naam genoemd worden. Stiekem denkt hij dat hij niet de enige is. ,,Als je van negen tot vijf werkt, leef je na een paar weken naar vakantie toe. Dan werk je niet voor je plezier, dan werk je om je gezin te onderhouden.”

,,In deze tijd lijkt dat bijna niet meer te mogen", zegt Van der Meulen. ,,We moeten allemaal maar geïnspireerd zijn en ons werk moet ons vervullen met geluk. Onzin. Als jij je geluk uit andere dingen haalt, voetbalcoach zijn van je zoon, vrijwilligerswerk, schilderen in je vrije tijd, is het helemaal prima”, aldus de werkgeluk-deskundige.

