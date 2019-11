Twintig procent werknemers is 'extreem vermoeid’, hoe krijgen zij weer energie?

De Nederlandse werknemer worstelt met een gebrek aan energie, blijkt uit onderzoek. Uitgeput van werk ploffen velen onder ons 's avonds als zombies op de bank. Maar je energie terugvinden hoeft niet moeilijk te zijn, stelt businesscoach Ellen de Lange-Ros. ‘Neem de regie over je eigen werk in handen.’

Voor de Nationale Werkdruk en Zacht Werken Monitor is onderzocht hoe werkdruk van invloed is op het welzijn van Nederlandse werknemers. Velen onder hen worstelen met een gebrek aan energie. 48 procent van de ondervraagden komt uitgeblust thuis van werk, 20 procent zegt extreem vermoeid te zijn.

Resultaten die auteur en businesscoach Ellen de Lange-Ros helaas niet verrassen. ,,Kost je werk je teveel energie, dan raakt de accu na verloop van tijd leeg. Je kan echt niet meer. Ga je op die weg te lang door, dan ligt een burn-out op de loer.’’

We zijn zo moe, werken we te hard?

,,Hard werken zelf is niet het probleem. Je moet de balans vinden tussen belasting en belastbaarheid. Je kan heel veel energie geven als je ook weer in staat bent na je werk die energie op te laden. Andersom kan een relatief lage belasting ook problemen geven als jij daar te veel energie aan kwijt raakt.’’

Hoe vind je die balans?

,,Dat gaat het beste als je je werk leuk vindt. De voldoening die je er dan uit haalt, geeft je ook weer energie. Dan kom je in de flow en kun je heel veel doen zonder dat je na een dag leeg bent.’’

Leuk werk doen is niet voor iedereen een optie...

,,Helaas niet, nee, en dan wordt het op peil houden van je energie een stuk lastiger. Mensen komen na een lange werkdag thuis en hebben geen puf meer om iets anders te doen. Als een soort zombie zitten ze op de bank. Vaak zie je dan dat veertig procent van de werknemers toegeeft aan ‘kleine verslavingen’- overmatig eten, roken, drinken.’’

Hoe komt dat?

,,Voor wilskracht is energie nodig. Je moet nee kunnen zeggen tegen die verleidingen. Heb je geen energie, dan geef je makkelijker toe. Dan gaat die zak chips open én op. Dit gedrag lijkt misschien onschuldig, maar kan tot erger leiden. Die ene fles wijn die je 's avonds na werk opentrekt, ga je op een gegeven moment nodig hebben.’’

Is de ene werknemer vatbaarder dan de ander?

,,Iemands persoonlijkheid is van invloed op hun energiebalans- perfectionisme kan er bijvoorbeeld mee te maken hebben - maar juist jonge mensen vinden de balans houden moeilijk. Zij ontspannen bij voorkeur met schermen - telefoon, televisie, computer. Maar dat heeft hetzelfde effect als dat je op werk naar een scherm kijkt, daar laad je niet van op. Bovendien zijn jonge werknemers nog in ontwikkeling. Ze weten nog niet goed wie ze zijn en wat ze willen in hun werk. Ze kennen hun eigen grenzen nog niet en gaan door tot ze crashen.’’

Quote Jonge werknemers kennen hun eigen grenzen nog niet en gaan door tot ze crashen Ellen de Lange-Ros, businesscoach

Wat doen oudere werknemers hierin beter?

,,Oudere werknemers weten beter waar ze zich goed bij voelen. Dat maakt het ook makkelijker om nee te zeggen tegen iets wat je te veel energie kost. Hun leven speelt zich in mindere mate online af. Zij kiezen over het algemeen eerder voor een vorm van ontspanning zonder scherm, zoals tuinieren of een wandeling maken. ’’

Moeten we onze smartphone na werk verbannen naar de keukenla?

,,Niet per se. Energie opdoen na je werkdag hoeft niet veel tijd te kosten. Even tien minuten uit je eigen hoofd stappen en bewegen kan al een verschil maken. Stap bijvoorbeeld eens drie haltes eerder uit de tram en loop het laatste stukje naar huis. Of laat de tv uit als je thuis komt en neem de tijd om voor jezelf iets lekkers te koken.’’

Hoe kun je de energiebalans beter vinden op je werk?

,,Probeer zelf de regie te pakken over je werk en er positief naar te kijken. Mensen zijn veel weerbaarder en flexibeler dan ze zelf denken. Natuurlijk, sommige omstandigheden zijn stressvol en moeilijk hoe je ze ook bekijkt, maar hoe je daar zelf mee om gaat maakt een groot verschil. Als je bij tegenslag lamlendig bij de pakken neer gaat zitten, levert het je niets op. Energie werkt aanstekelijk, dus kijk ook goed naar het effect dat collega's op je hebben.’’

Quote Energie werkt aansteke­lijk, dus kijk ook goed naar het effect dat collega's op je hebben Ellen de Lange-Ros, Businesscoach

Kunnen zij je ‘besmetten’ met negatieve energie?

,,Dat kan zeker. Sommige mensen hebben een bepaalde levenshouding geadopteerd - heel kritisch en negatief - en het kan moeilijk zijn om je daardoor niet te laten beïnvloeden. Probeer te zien waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. Misschien hebben ze geleerd dat negativiteit hen iets oplevert, aandacht bijvoorbeeld. Je hoeft hen niet proberen te veranderen - dat kan je niet - maar bedenk welke rol jij hen wil geven in jouw leven. Ga je telkens op de zienswijze van die persoon in of laat je het maar een beetje en richt je je op mensen die jou energie geven?’’

