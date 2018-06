Uitgestorven beroep: Eddy (79) was walvisvaarder

Jasper (26) leeft zijn jongens­droom als verloskun­di­ge

13 juni Zijn vriendjes op de basisschool droomden van een carrière als voetballer of piloot. Jasper de Jong uit Hengelo noteerde ‘verloskundige’, in zijn vriendenboekje. Nu behoort hij tot de weinige mannelijke verloskundigen in ons land.