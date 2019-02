Uitzendkracht: weet je dat er budget voor scholing voor jou is?

Ook voor flexwerkers en uitzendkrachten bestaan er mogelijkheden om zich op professioneel vlak te ontwikkelen. Uitzendorganisaties zijn wettelijk verplicht om scholingsbudget voor hun uitzendmedewerkers vrij te maken. Maar dat budget wordt lang niet altijd optimaal benut.

Uit een steekproef van HR-dienstverlener Pay for People blijkt dat 60,8 procent van de Nederlanders die als flexwerker of uitzendkracht werkt, niet op de hoogte is van het scholingsbudget dat uitzendorganisaties beschikbaar moeten stellen.

Een echt recht heb je als uitzendkracht overigens niet op het kunnen volgen van een opleiding. ,,Er zijn zo’n 820.000 mensen per jaar werkzaam als uitzendkracht, dat voor iedereen regelen zou niet te betalen zijn. Met uitzendorganisaties is wel afgesproken dat 1,2 procent van de jaarlijkse loonsom vrijgemaakt moet worden om te besteden aan scholing. Die uitzendkracht moet er wel zélf om vragen’’, zegt Adriana Stel. Zij is directeur van stichting Doorzaam – voorheen bekend als stichting STOOF - oorspronkelijk opgericht om uitzendkrachten zich te ontwikkelen op loopbaangebied.

Wat van dat bedrag niet benut wordt voor de eigen uitzendkrachten wordt afgedragen aan de stichting, die onder meer scholingsvouchers ter waarde van 500 euro daarvan uitdeelt. ,,Mensen kunnen die gebruiken als ze bijvoorbeeld een carrièreswitch willen maken.’’ Daarnaast dragen uitzendorganisaties nog 0,2 procent van hun loonsom af aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU).

Bijna 14 procent van de uitzendkrachten volgt al een opleiding of heeft deze gevolgd. ,,Een mooi getal, maar ons streven is 20 procent. Uitzendkrachten bevinden zich meestal in een kwetsbaardere positie dan andere werknemers, dus voor hun is het nóg belangrijker om zich te blijven ontwikkelen.’’

De hoek waar de klappen vallen

Het grootste deel van de uitzendkrachten, zo’n 80 procent, verricht werk op mbo-1 tot mbo-4-niveau, de hoek waar in de toekomst de grootste klappen gaan vallen. ,,Deze uitzendkrachten werken nu vaak nog in banen die geheel zullen verdwijnen. Alles wat een mens doet in een magazijn kan nu al volledig uitgevoerd worden door robots.’’

Ook uitzendkrachten in het bank- en verzekeringswezen moeten zich voorbereiden op een nieuwe stap in hun carrière. ,,Zij doen vrijwel allemaal werk dat over een paar jaar door computers overgenomen kan worden. Wat moeten zij dan gaan doen?’’ Het goede nieuws is dat er ook nieuwe functies bijkomen. ,,Een functie als dronepiloot is iets heel nieuws en nu al moeilijk te vervullen.’’

Om beter van dienst te zijn in het duurzaam inzetbaar houden van uitzendkrachten, heeft de stichting besloten het anders aan te pakken. Onder de nieuwe naam Doorzaam wordt uitzendkrachten meer geboden dan alleen opleidingsmogelijkheden. In een pilot met 1000 uitzendkrachten wordt de uitzendkracht gekoppeld aan een coach en wordt gekeken wat hij of zij nodig heeft. ,,Dan kan er budget beschikbaar gesteld worden voor een opleiding, maar bijvoorbeeld ook voor hulpverlening om problemen met gezondheid of schulden aan te pakken.’’

Blijven doorleren

Een van de deelnemers aan die pilot is buschauffeur en uitzendkracht Charles de Koning (59). Hij heeft al meerdere malen gebruik gemaakt van de opleidingsmogelijkheden voor uitzendkrachten. ,,De vouchers die ik eerder van Doorzaam kreeg, heb ik gebruikt ter aanvulling van mijn vaardigheden. Ik heb er bijvoorbeeld certificaten mee gehaald die aansluiten bij mijn huidige werk, maar ook het rijbewijs voor de vorkheftruck en een EHBO/Rode Kruis-diploma. Goed om achter de hand te hebben.’’

En De Koning wil zich verder blijven ontwikkelen. ,,Vroeger kreeg je na je studie een baan voor het leven, maar die tijd is geweest. Zeker als uitzendkracht is je positie onzeker. Als ze je niet meer nodig hebben, zetten ze je aan de kant. Je moet blijven bijleren, zodat je sterker staat op de arbeidsmarkt.”



De Koning treedt op als ambassadeur van Doorzaam en raadt andere uitzendkrachten aan van de mogelijkheden gebruik te maken. ,,Als ik het er met andere, wat oudere uitzendkrachten over heb, zeggen ze vaak. ‘Dat is op deze leeftijd niet aan mij besteed.’ Zonde, want hieraan werken kan je kansen opleveren. Als je vindt dat je nu te weinig kan werken, kan je na een opleiding bijvoorbeeld meer uren maken in een tweede baan. En natuurlijk kan je ook op latere leeftijd een opleiding volgen, ik ben hier ook pas mee begonnen toen ik 54 was.’’

Uitzendkracht Charles de Koning

Heel ander veld

Ook proces-operator Detlef Bender (34) volgde de afgelopen twee jaar als uitzendkracht van Manpower een opleiding naast zijn werk. Hij gebruikte de mogelijkheid om in een heel ander veld aan de slag te kunnen. ,,Ik werkte 13 jaar voor het bedrijf van mijn schoonouders maar wilde wat anders. Maar wat? Ik had een vooropleiding ICT-beheer gedaan, maar dat werk doen zag ik niet meer zitten. De hele dag achter een bureau is niets voor mij.’’

Volledig scherm Detlef Bender volgde als uitzendkracht een opleiding. © privéarchief Een collega tipte hem de baan van proces-operator. ,,Ik wist niet of ik zoiets wel zou kunnen, maar niet overal krijg je de kans om zo’n opleiding te kunnen volgen, dus ik meldde me aan. Met een assessment werd getest wat ik wist van wiskunde en scheikunde, maar ook wat mijn persoonlijkheidseigenschappen zijn en hoe goed ik kan samenwerken.’’



Hij behaalde goede resultaten, en na een paar maanden kon hij beginnen als proces-operator. ,,Fulltime werken en daarnaast iedere donderdag een dagdeel les over verschillende onderwerpen. Alles van veilig werken tot de bediening van de machine en wat je moet doen als er een fout optreedt.’’

Pittige stof

Een opleiding volgen als uitzendkracht is wel een flinke investering, zegt Bender. ,,Ik ben er behoorlijk wat tijd aan kwijt. Ik werk zes dagen in de week en besteed daarnaast zo’n 10 uur aan zelfstudie. En het is best pittige stof: de wiskunde en scheikunde zijn echt wel even wat anders dan wat je krijgt op de middelbare school. Maar het is het waard. Ik kon leren en ik had de zekerheid van mijn loon daarnaast.’’

Bender heeft de opleiding bijna afgerond. ,,Er is in dit beroep meer aanbod dan vraag, dus als het hier niet zou bevallen zou ik zo bij de buurman terecht kunnen.’’ Hij heeft het op zijn huidige werkplek echter prima naar zijn zin. ,,Het is een fabriek die schuimvulling maakt, voor kussens in de dashboards van auto’s tot dat zachte stukje op een pleister. Als ik geweten had hoe leuk het zou zijn, had ik dit tien jaar geleden al gedaan.’’