Uitzendkrachten krijgen alsnog half miljoen aan achterstallig loon

Twaalf uitzendkrachten krijgen na een jarenlange rechtszaak een half miljoen euro in achterstallig loon uitbetaald. Volgens vakbond FNV is het een grote overwinning in de strijd tegen schijnconstructies die gelijke betaling voor uitzendpersoneel omzeilen.

Volgens de wet horen uitzendkrachten net zoveel betaald te krijgen als werknemers in dienst. Toch krijgen ze dat niet altijd. Bedrijven en uitzendbureaus maken dan gebruik van een constructie waarin de kracht een onderaannemer wordt en er geen sprake is van een uitzendverband, zo zegt Masja Zwart van het FNV. ,,Het bedrijf in deze zaak, een matrassenfabrikant, huurde werknemers in via twee uitzendbureaus. Het bedrijf wordt dan niet de werkgever maar de opdrachtgever, die niet gaat over de lonen. Zo konden de werknemers toch minder betaald krijgen.’’

Dit soort constructies komt volgens Zwart vaker voor sinds 2015, toen in de uitzend-cao werd vastgelegd dat uitzendkrachten vanaf dag één recht hebben op gelijk loon. ,,Je ziet het ook gebeuren in de industrie en bij bedrijven als PostNL. In dit geval werkten de uitzendkrachten vaak al jaren voor dit bedrijf. Vervolgens werden ze ontslagen en alleen weer terug aangenomen als ze een contract tekenden waarin ze afzagen van hun rechten, plichten en eventuele nabetaling. Het was alsof ze een nieuwe werknemer werden, terwijl ze precies hetzelfde werk gingen doen als daarvoor.’’



Polen

De uitzendkrachten in deze zaak zijn allemaal Pools en waren zich volgens Zwart niet zo bewust van hun rechten. ,,Ze waren in eerste instantie al blij dat ze werk hadden. Tegen de werkgever ingaan is nogal wat. Daar moet je stevig voor in je schoenen staan.’’



Kasia Krzesinska (41) is een van de uitzendkrachten. ,,Ik wist dat ik minder verdiende dan de vaste krachten, maar ik dacht dat zo ging in Nederland. Dat Nederlanders nu eenmaal meer kregen dan buitenlanders. Toen hoorde ik dat dat helemaal niet zo was, en dat ik evenveel hoorde te krijgen.''



Toch twijfelde of ze aan de rechtszaak mee moest doen. ,,Ik heb een gezin en wist niet hoe het verder zou lopen. Het kon me mijn baan kosten. Maar toen ze me vroegen dat contract te tekenen, kon ik het niet opbrengen. Het klopte niet hoe ze me behandelden en ik kon het niet laten gebeuren. Ik moest vasthouden aan mijn principes.''



Van de 45 uitzendkrachten durfden twaalf het net als Kasia aan om in opstand te komen. Dat hebben ze geweten. Zwart: ,,Het leverde voor hen veel gedoe op. Zo werden ze opeens niet meer opgeroepen voor werk en verdienden dus niets. We hebben moeten collecteren zodat ze nog wat boodschappen konden betalen. Ook kregen ze te maken met intimidatie. Het zijn helden dat ze het volgehouden hebben.’’

Toch niets te kiezen

Voor Nederlandse uitzendkrachten die hun rechten begrijpen, is een dergelijke situatie overigens niet minder ingewikkeld. ,,Mensen die zich in zo'n positie bevinden weten vaak wel dat het niet deugt maar denken dan, ‘ik heb toch niets te kiezen’. En een juridische procedure starten kost ook veel geld, zeker als het zo lang duurt. Dat is met een redelijk goed salaris eigenlijk al niet te betalen, laat staan met wat zij verdienen. Zo blijven werkgevers hiermee wegkomen.’’

De rechter oordeelde dat de twaalf uitzendkrachten niet hebben gekregen waar zij recht op hadden. Het verschil moet nu worden gecompenseerd door de uitzendbureaus. ,,Ze kunnen maximaal 5 jaar aan achtergehouden loon alsnog krijgen. De uitzendbureaus moeten nog per persoon uitrekenen hoeveel het precies per persoon is, maar volgens onze berekeningen gaat het om ongeveer een half miljoen euro in totaal.’’

De uitspraak geeft het FNV goede hoop voor de toekomst. ,,Het laat zien dat je hier echt iets tegen kan doen als je samen een grens trekt. De trucjes om werknemers goedkoper te maken, moeten stoppen. Op dit succes bouwen we voort.’’

Dat zij en haar collega's in het gelijk zijn gesteld, betekent veel voor Kasia. ,,Ik ben trots dat we gewonnen hebben. Het belangrijkste is dat de waarheid boven tafel is gekomen.’’ Ze hoopt dat het succes anderen in eenzelfde situatie hoop biedt. ,,Het laat zien dat het loont om voor je rechten als werknemer op te komen, ook als je zoals ik een arbeidsmigrant bent. Het kan moeilijk zijn, maar het is het waard om voor te vechten.''