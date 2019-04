Ultieme baan voor 55-plussers: in Gouda zoeken ze een brugwachter

Vacature van de WeekHet vaarseizoen is begonnen en dat betekent dan ook dat er brugwachters worden gezocht. In Gouda en Hekendorp gaat het om een seizoensfunctie voor minimaal 32 uur.

In Hekendorp ben je in je eentje verantwoordelijk voor ,,een heel belangrijk brugje”, aldus Bram Leunis, Projectleider Bediening en Veren bij ODV Maritiem en verantwoordelijk is voor de werving. De Wilhelmina van Pruisenbrug werd tot een jaar geleden niet bediend. De brug stond altijd open als iemand naar de overkant wilde, moest hij of zij een zelfbedieningsmechanisme in werking zetten. ,,Dan moest je drie tot vijf minuten wachten en was je met geluk op tijd voor de bus”, aldus Leunis. ,,Dat er nu een brugwachter is, wordt enorm gewaardeerd door de bewoners die dan ook vaak een praatje komen maken. Je zal op die manier deel zijn van de lokale gemeenschap.”

Camera

Leunis heeft plek voor een brugwachter die 16 tot 20 uur zou willen werken en daarom kun je de functie combineren met een soortgelijke baan in Gouda voor hetzelfde aantal uren. ,,We werken daar met een ploeg van een man of zes, zeven. Binnen die ploeg zijn verschillende taken die de brugwachters oppakken. Je zit bijvoorbeeld op de grote Steve Bikobrug. Die brug bedien je met de computer, en vanaf daar ben je ook verantwoordelijk voor twee andere bruggen die je met camera’s en monitoren bedient”, vertelt Leunis.

Quote Niemand vindt het leuk om te wachten en er zijn soms mensen die nog even onder de slagboom door duiken Bram Leunis, projectleider Bediening en Veren Ook is er een stadsgedeelte waarbij je verantwoordelijk bent voor verschillende bruggen, klein en groot. ,,Er is nog één brug die je met spierkracht moet bedienen.” Tot slot is er nog de konvooivaart van Gouda naar de Reeuwijkse plassen. ,,De brugwachter gaat op de fiets of de brommer mee met het konvooi en opent steeds de bruggen die ze passeren.” Ook ga je dan ’s ochtends even naar de haven om de liggelden te innen. ,,Je bent getraind voor al deze functies en je kunt op al deze dingen worden ingezet. Dat kan per dag verschillen.”

Verantwoordelijke taak

De nieuwe brugwachter moet een verantwoordelijk persoon zijn. ,,Het is een leuke en gezellige baan, maar je hebt wel met een zwaar apparaat te maken waarmee ongelukken kunnen gebeuren. En als er een ongeluk gebeurt, is het vaak meteen vervelend”, aldus Leunis. ,,Niemand vindt het leuk om te wachten en er zijn soms mensen die nog even onder de slagboom door duiken. Die moet je aanspreken zonder dat er meteen irritatie is.” Met andere woorden: je moet over goede sociale vaardigheden beschikken.

Als brugwachter moet je bepaalde opleidingen volgen, maar die mogelijkheid krijg je van het bedrijf. Kandidaten kunnen daar zo snel mogelijk mee beginnen. ,,Nu is het nog niet zo druk en hebben we minder personeel nodig, maar in het hoogseizoen hebben we meer mensen.” Overigens is het wel een seizoensfunctie: ,,Eind oktober stopt het vaarseizoen en houdt het werk op.” Mensen die een opleiding vergoed krijgen, wordt wel gevraagd ook het nieuwe seizoen terug te keren. En dat is helemaal niet vervelend, aldus Leunis. ,,Het kan een goede opstart zijn voor andere banen.”

55-plussers

Hij hoopt dat er 55-plussers reageren. ,,We weten dat het voor deze groep wat lastiger is om aan een baan te kunnen komen. En juist voor deze groep is het een interessante baan. Vroeger kreeg je misschien beter betaald en had je een hogere functie, maar hier loop je van de brug af, en kun je al je werk meteen achter laten. Je neemt geen stress mee naar huis.”

Voordeel voor ODV Maritiem: ,,Deze mensen hebben wat meer stabiliteit in hun leven.” De inkomsten zijn ongeveer 11 tot 13 euro per uur, als je al je diploma's hebt gehaald. ,,Het kan zijn dat je met een lager inkomen begint, maar dan gaat daarna omhoog", aldus Leunis. Ook is er een onregelmatigheidstoeslag die tot 100 procent kan oplopen op feestdagen.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.

