Uniek beroep: Cees (64) repareert peperdure tassen voor Beatrix en Balkenende

,,Kijk, dit is het oor van een olifant die Prins Bernhard in Afrika heeft geschoten. Dit kreeg ik als aandenken.’’ Cees Quist houdt trots een grote lap donkerbruin leer in de lucht. Het heeft de vorm van een oor en ook een beetje van het continent Afrika. Het is een wonder dat Quist het zo snel tevoorschijn weet te toveren in de wirwar van knopen, gespen, ritsen en lappen stof in zijn woning in Capelle aan den IJssel.