Universiteit Twente stelt 10 leerstoelen in voor vrouwen

Het huidige percentage vrouwelijke hoogleraren in Twente is 17 procent. In 2020 willen ze dat 20 procent van de hoogleraren vrouw is. En ja, dat vinden ze zelf eigenlijk nog steeds veel te weinig, want het is nog lang niet de gewenste afspiegeling van de maatschappij en de universiteit zelf. Dan zou de helft van de hoogleraren vrouw moeten zijn. Maar het is wel een tussenstap op weg naar meer, aldus Joost Sluijs, directeur HR bij de Universiteit Twente. ,,Het gaat steeds een beetje beter, maar niet zo snel als we zouden willen.”

Om in 2020 het gewenste percentage hoogleraren te bereiken, heeft de universiteit tien leerstoelen in het leven geroepen: de Hypatia-leerstoelen. Tien extra plekken, speciaal voor vrouwen. Binnen elke faculteit zijn een aantal functies opengezet, breed opgezet waardoor de precieze invulling van de leerstoel later bepaald kan worden. Dat kost geld, maar zegt Sluijs, ze verwachten die investering terug te verdienen. Diversiteit leidt namelijk tot betere prestaties, meer innovatie, gelijkere kansen en een aantrekkelijkere positie op de arbeidsmarkt, aldus de universiteit.

Mannen mogen niet solliciteren voor deze leerstoelen?

Sluijs: ,,Getalenteerde mannen zijn natuurlijk welkom, want er is ruimte voor ieder talent. Dat gaat echter niet ten koste van deze tien leerstoelen. Die zijn echt bestemd voor vrouwen om dat doel van 20 procent te bereiken.”

Dus deze leerstoelen zijn geen vorm van positieve discriminatie?

,,Nee. Het zijn additionele plekken die niet ten koste gaan van kansen voor anderen.”

Hoe komt het dat het zo lastig is om vrouwen aan te trekken?

,,Daar zijn meerdere redenen voor. Veel van de werving gaat via het netwerk, mannen schrijven vaak mannelijke teksten over onderzoeken, vrouwen komen op andere dingen af dan mannen. Dat zijn allemaal dingen waardoor het relatief langzaam gaat om meer vrouwen te werven. Je zoekt vaak vanuit je eigen bias naar iemand die op jezelf lijkt, dat gaat heel natuurlijk. En hier is het nog steeds een cultuur van voornamelijk mannen.”

Waarom gaat het met deze leerstoelen wel werken om vrouwen aan te trekken?

,,De leerstoel is echt een eretitel. Hypatia was een Griekse wiskundige en filosoof, en volgens de overlevering de eerste vrouwelijke wiskundige. Mensen die benoemd worden, moeten een statement kunnen maken en richting kunnen geven aan het beleid om meer vrouwen aan te trekken. Dat hoeven ze niet actief te doen, maar ze moeten zich wel bewust zijn van hun voorbeeldpositie en hen zal ook gevraagd worden hoe we nog meer vrouwen kunnen bereiken voor de gehele organisatie.”

De universiteit maakt om extra vrouwen aan te trekken ook gebruik van een aantal tools die checken of de gebruikte wervingsteksten genderneutraal zijn, en die bijvoorbeeld suggesties doet voor woorden die minder mannelijk zijn. Ook vraagt het de eigen werknemers om uit te kijken naar talentvolle vrouwen in hun netwerk, aldus Sluijs.