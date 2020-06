Universiteit Utrecht eist: in 2030 minimaal 40 procent van het personeel vrouw

Andy (41) is een van de tienduizen­den die werkt in een sector waarin corona huishield: ‘Ik werk voor nul euro’

5 juni Werknemer in het Groene Hart? Vele tienduizenden van hen werken in een sector die op zijn gat ligt of door de coronacrisis zwaar is getroffen, blijkt uit cijfers van werkbedrijf UWV. Andy Schonewille (41) uit Bodegraven, bijvoorbeeld, moest zes mensen ontslaan bij zijn partybedrijf 2Rent4You. Toch is de economische ravage in de regio relatief beperkt.