Vacatureaanbod gekelderd sinds corona: ‘Het is de vraag of bedrijven klap te boven komen’

Nu beginnen met nieuwe baan: ‘Bijzonder dat je je collega’s nog nooit in het echt hebt gezien’

14 april Beginnen aan een nieuwe baan is op dit moment een hele andere ervaring. Je kunt niemand de hand schudden, inwerken gaat telefonisch en je ziet je collega’s alleen via een scherm. Ook de toegankelijke kennismakingsgesprekjes bij de koffieautomaat vallen in het water. Drie werknemers vertellen over hun ervaringen.