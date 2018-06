Vacaturesite Jobbird zet mediabedrijf op straat na seksistische poll

Video Ben je er even niet? Zo schrijf je de perfecte out-of-office-re­ply

4 juni 'Jammer joh, ik lig in de zon’. Of een gifje waar iemand dansend in bikini op het strand is: best grappig als out-of-office. Maar ook flauw. In een gemiddelde vakantieperiode wordt jouw out-of-office mail 450 keer verstuurd, ook naar mensen die jouw humor niet delen. In de Succesminuut geeft carrièrecoach en onze columniste Charlotte van 't Wout drie tips voor hoe het wel moet.