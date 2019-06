‘Vakantie is voor mensen in mijn beroepsgroep verreweg de drukste periode van het jaar’

Voor mij geen Nederland deze zomer. Om de kinderen toch te laten zien hoe mooi hun thuisland is, kijken we op dit moment de live beelden van Maarten die traag door het Friese landschap zwemt. Over Maarten wordt terecht veel gejubeld. Maar mensen, mag ik even: dat Nederlandse landschap! Dáárover wil ik jubelen. Ochtendnevel, groene weilanden, blauwe luchten, vrolijke mensen, een blaaskapel. Nederland. Op z’n aller, allermooist. Het ontroert me. Aangezien we nu in Azië wonen, gaan we dit jaar in de regio op vakantie. Maar ik zeg volgend jaar gewoon weer naar Friesland!