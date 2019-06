Vakantiedrukte werknemers: ‘Als ik nu weg zou gaan, zou ik me echt zorgen maken’

Vakantie vieren is bedoeld om tot rust te komen, maar voor veel werknemers gaat het gepaard met stress. Je zadelt collega's op met extra werk, áls er überhaupt een collega is om het werk over te nemen. Scientoloog Alexander van Dijl herkent dit. ,,Binnen de Scientology Kerk hebben we heel sterk ons eigen takenpakket. Dat maakt weggaan lastig.’’

,,Voor mijn werk benader ik mensen die aangeven geïnteresseerd te zijn in de Scientology kerk’’, zegt de 31-jarige Van Dijl. De Scientology Kerk is een geestelijke beweging die uitgaat van de gedachte dat de mens een spiritueel wezen is, meer dan een product van zijn omgeving of zijn genen. ,,De organisatievorm is in ieder land hetzelfde. We maken onderscheid tussen ongeveer 250 functies die vervuld kunnen worden. In Nederland werken we echter met 90 stafleden. Dat betekent dat we allemaal druk zijn. Daarnaast hebben we allemaal heel sterk ons eigen takenpakket. Dat maakt weggaan lastig.’’

Cijfers

Van Dijl is niet de enige die druk ervaart. Maar liefst 19 procent van de Nederlandse werknemers zegt dat er geen collega is om werkzaamheden over te nemen tijdens vakanties, blijkt uit een enquête onder 1019 werknemers, uitgevoerd door Protime, een leverancier van worksforcemanagement systemen. Dat komt doordat collega’s te druk zijn met hun eigen taken en er geen extra werk bij kunnen hebben. Daarnaast zijn er werknemers (11 procent) die simpelweg de enige mensen in de organisatie zijn die het werk kunnen uitvoeren.

Quote Als ik mijn collega's niet aanstuur, merk ik toch dat we minder mensen benaderen Alexander van Dijl

Voor 38 procent van de werknemers staat er wel iemand klaar om te helpen in een periode van drukte of verlof. Dat is ook het geval bij scientoloog Van Dijl. ,,Er zijn genoeg capabele mensen binnen onze organisatie, maar als ik er een paar dagen tussenuit ga, is mijn verwachting dat de groei iets afneemt. Ik ben het afdelingshoofd. Als ik mijn collega's niet aanstuur, merk ik toch dat we minder mensen benaderen. Dat vind ik vooral heel erg zonde. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen verder te helpen en iedereen op deze planeet de spirituele vrijheid te geven die ze verdienen.’’

Extra werk

Van Dijl gaat zelf pas na de zomer op vakantie. ,,Dat heeft deels met mijn eigen motivatie te maken. Ik ben vorig jaar augustus bij de organisatie binnengestapt en ik wil er gewoon zoveel mogelijk uithalen. Veel mensen hebben wel het geloof dat er meer is dan het hier en nu, het eigen lichaam en onze planeet. Die mensen wil ik bereiken.’’

In de periode voorafgaand aan zijn vakantie probeert Van Dijl voor te werken. ,,Dan zorg ik dat ik in de twee á drie weken ervoor al veel werk heb gedaan. Dat helpt mijn collega's. Laatst besloot iemand spontaan om een dag niet te komen opdagen. Toen moest ik ineens zijn werk overnemen. Dat zorgt gewoon voor extra druk.’’



Op dit moment zit Van Dijl nog niet te wachten op vakantie. ,,Daar nu moet ik nu echt niet aan denken. Als ik nu weg zou gaan, zou ik me echt zorgen maken.’’

In de Succesminuut geeft Charlotte van ‘t Wout (carrièrecoach en onze columnist) je tips over hoe je op vakantie kan gaan zonder je werk mee te nemen.