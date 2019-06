Vakantiewerk levert meer op deze zomer

Gemiddeld kunnen jongeren tussen de 15 en 27 jaar nu rekenen op een uurloon van 9,26 euro per uur, een stijging van 8,7 procent. De belangrijkste verklaring is de krapte op de arbeidsmarkt, aldus het uitzendbureau. ,,Werkgevers hebben meer over voor de juiste vakantiekrachten.” Dat lijkt ook voor de bedrijven zelf de vruchten af te werpen: er waren in mei al 9000 sollicitaties binnengekomen, 1500 meer dan vorig jaar. Voor jongeren is het het interessantst om in Zuid-Holland op zoek te gaan naar een vakantiebaan: het gemiddelde salaris, 10,40 euro, is daar het hoogst.

Populaire baantjes

Veel jongeren vinden het bij het uitkiezen van hun vakantiewerk belangrijk dat ze de uren flexibel kunnen indelen, blijkt uit eerder onderzoek deze zomer. Ook vinden ze het belangrijk om nieuwe dingen te leren en waarderen ze het als er de mogelijkheid is om extra geld bij te verdienen in de vorm van een bonus of fooi. Teamuitjes en feestjes en het ontvangen van korting worden minder belangrijk gevonden.

Voor meisjes zijn vakantiebaantjes in de horeca of catering het populairst. Jongens gaan in eerste instantie liever aan de slag in de transport, bijvoorbeeld een baantje als koerier, een baantje in de horeca staat bij hen op de tweede plek. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 500 Nederlandse jongeren tussen de 15 en 27 jaar, bleek dat 71 procent voornemens is om te werken deze zomer. En voor 80 procent de belangrijkste reden om te werken? Geld verdienen.

Stijgende salarissen

Ook vorig jaar werden vakantiebaantjes al beter betaald dan ooit, becijferde vakbond FNV eerder. Het gemiddelde loon bedroeg in 2018 namelijk 8,69 euro. En dat was weer 48 eurocent meer dan een jaar eerder (2017). Voor de best betaalde vakantiebaantjes moet je volgens Young Capital aan de slag als webcare- medewerker, deurverkoper of administratief medewerker.

Is het salaris voor jou alsnog niet voldoende? In de onderstaande video vertelt coach Charlotte van 't Wout hoe je kunt onderhandelen over een hoger salaris.