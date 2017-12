Van arts in opleiding naar fulltime model

2017 was het jaar dat ik...2017 was het jaar dat Lizette Croes haar baan als hartfunctielaborant opgaf en de halve wereld overvloog. Ze werd model.

Van de felle tl-buizen in het Utrechtse UMC naar de spotlights van het modellenwerk in Kaapstad. Dit jaar pakte Lizette Croes haar biezen en vertrok richting het zuiden, voor een carrière als fotomodel.

Dat besluit nam Croes (23) niet lichtvaardig. Want al van kinds af aan wilde ze maar een ding: arts worden. ,,Op de middelbare school koos ik speciaal vakken om uiteindelijk geneeskunde te kunnen studeren”, vertelt Croes vanuit Kaapstad.

UMC

En dat deed ze, in Utrecht. Tijdens haar studie werkte ze als hartfunctielaborant in het UMC. ,,Dat werk deed ik ’s nachts”, zegt Croes. ,,Overdag was ik bezig met studeren.”

Maar het artsenbestaan was hard, haar levenslange droom ten spijt. ,,De dingen die ik meemaakte, dingen die ik zag, ze vielen me zwaar. Ik bleek een stuk gevoeliger dan ik dacht”, zegt Croes. ,,Mijn hele leven was geneeskunde. Het was beklemmend, benauwend.”

Ze nam een radicaal besluit. Ze belde haar manager op, die haar al begeleidde bij wat sporadisch modellenwerk. Croes vroeg haar: ,,Is er nog een kans dat ik dit fulltime kan doen?.” Dat kon, maar niet in Nederland. ,,Daar is de markt veel te competitief”, legt Croes uit. ,,En ik was al wat ouder natuurlijk.”

Athene

Croes was destijds 22 jaar oud. Dat is niet oud, helemaal niet zelfs. Tenzij je model bent. ,,Zeker in modellensteden als Parijs en Milaan moet je concurreren met meisjes van 16,17 jaar”, aldus Croes. ,,Ik ging naar Athene, waar de concurrentie minder moordend is.”

Vanaf dat moment ging het snel. In de voorbije maanden reisde Croes via Griekenland en Spanje naar Maleisië om te eindigen in Kaapstad. Althans, voorlopig dan. ,,Ik blijf hier tot eind maart”, zegt ze. Maar dat kan nog veranderen. ,,Het leventje is heel onvoorspelbaar. Plannen maken is moeilijk.”

Maar dat reizen maakt haar baan juist zo leuk, vindt Croes. ,,Ik ben betaald de wereld aan het ontdekken”, glundert ze. ,,Dit is een droom die uitkomt.” De komende vijf jaar wil ze door met dit bestaan. Daarna wil ze fotograaf worden of zelf modellen begeleiden.

En natuurlijk is het leven als model soms eenzaam, met al dat reizen. Contacten zijn vaak oppervlakkig. Maar elke dag heeft ze contact met familie en met haar beste vriendin Nathalie. En elke dag ziet ze wat nieuws. Croes: ,,Ik heb in een jaar zoveel meegemaakt. Ik ben blij dat ik die radicale keus gemaakt hebt.”