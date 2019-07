Van bajesklant tot succesvolle ondernemer

,,De grootste fout die ik gemaakt heb, is vreemd genoeg de basis van mijn succes. Ik wilde ondernemen nadat ik ontslag had genomen als directeur van een bankfiliaal. Helaas heb ik een scheve schaats gereden, ging wietplantages houden en nee, daar ben ik niet trots op. Eigenlijk zou ik daar niet meer over willen praten’’, vertelt de eigenaar van CurrentWerkt, Halil Makhoukhi, aan De Ondernemer. ,,Maar het heeft de basis gelegd voor wat ik nu doe. In mijn resocialisatietraject heb ik zoveel gezien en geleerd. Nu wil ik het voor de jongens goed doen.’’

Twee werelden

,,Een succesvolle business op het snijvlak van twee werelden is niet makkelijk. In het begin word je als kleine speler genegeerd, iedereen is bang voor recidive. Ik stuitte op weerstand. Soms was ik te enthousiast, ik ben een goede prater, maar had te veel bewijsdrang. Met veel geduld en doorzettingsvermogen heb ik geleerd hoe ik mij tussen deze werelden moet bewegen. Niet in de laatste plaats door de kansen die ik zelf kreeg. In detentie deed ik al zoveel mogelijk werk.’’

Quote Slechts 25 procent van de ex-gedetineer­den gaat daadwerke­lijk aan het werk Halil Makhoukhi, eigenaar CurrentWerkt ,,Zodra ik overdag ‘buitenshuis’ mocht werken, was het mijn goede vriend Toni die me een baan aanbood in zijn schoonmaakbedrijf. Ik wist dat dit de goede weg was, zelf weer geld verdienen. Geen makkelijk traject, maar zo waardevol. Aan je partner, moeder en kinderen weer met trots kunnen vertellen dat je een baan hebt, vrienden die je daarbij steunen, dat is onbetaalbaar.’’

Netwerk

,,Een netwerk is alles. Ik heb van dichtbij gezien wat detentie met mensen doet. Je wordt heel kort gehouden, de hele dagindeling is voor je bedacht, je bent alles kwijt, vrienden, werk, geld, vrijheid, je moet overal toestemming voor vragen. Dat doet iets met een mens en niet altijd het goede. Je gaat als fietsendief achter de tralies maar je leert ook andere ‘verkeerde’ ambachten in de bak. Als je dan uit de gevangenis komt en er is alleen het oude netwerk om op terug te vallen, dan zit je al snel op de verkeerde weg. Slechts 25 procent van de ex-gedetineerden gaat daadwerkelijk aan het werk, 50 procent vervalt in een uitkeringssituatie en de laatste 25 procent is zelfs onbekend. In detentie een goed netwerk opbouwen is voor het goede vervolg dus erg belangrijk.’’

Coaching

,,CurrentWerkt doet veel aan coaching. Nadat er een werkgever is gevonden die met ons samen wil werken, helpen wij de werknemer. Tegen de tijd dat iemand ergens geplaatst wordt, is de schaamte voorbij. Er is dan een veilige omgeving gecreëerd voor de werknemer, de werkgever weet wie hij is en durft het aan en de werknemer weet wat er van hem verwacht wordt. Maar dat is nog niet alles. De werknemer voelt zich vaak nog onzeker, weet niet wat er wel en niet gezegd kan worden, voelt zich misschien onveilig. Hij komt over het algemeen uit een machocultuur en de werkvloer vraagt om vaak een andere vorm van communicatie. Dat kan hij bij ons allemaal kwijt. Wij bemiddelen indien nodig ook op momenten dat het spaak dreigt te lopen. Meestal komen we daar weer uit en kan die persoon door. Zo’n nieuw begin is voor beiden echt een spannend traject en moet worden begeleid.’’

Vertrouwen

,,Ondanks ons werk met ex-gedetineerden zijn wij geen verlengstuk van justitie. We werken samen, slaan bruggen, maar willen ook autonoom blijven. CurrentWerkt is een commercieel bedrijf, geen stichting. De ruwe diamanten in ons bestand willen we graag op een goede manier plaatsen, maar als het niet werkt dan werkt het niet. Overigens, bij ons geen zedendelinquenten en moordenaars. Ook daar trekken we een grens. De jongens die wij wel bemiddelen krijgen letterlijk een kans en als ze die eenmaal hebben is er loyaliteit en zullen ze niet zo snel naar een andere werkgever gaan. Als het vertrouwen er is en het werkt is de ruwe diamant geslepen.’’

Quote Inmiddels hebben wij 150 plaatsin­gen bemiddeld en daar ben ik trots op. Het gaat als een lopend vuurtje Halil Makhoukhi, eigenaar CurrentWerkt

Integratie

,,Helaas is er nog geen werkgeversregeling voor ex-gedetineerden. Een doelgroepverklaring (formulier van het UWV om aan te geven dat iemand een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, red.) is er ook nog niet en dat is jammer. Voor een uitkering ben je ruw gezegd minimaal 12.000 euro per persoon per jaar kwijt. Als iemand werk heeft, bespaar je dat. Er komen maar liefst 30.000 gedetineerden per jaar op vrije voeten. Om de kansen te vergroten op integratie in de maatschappij, is het logisch als het UWV of de gemeente een deel van dat bedrag beschikbaar stelt voor scholing of coaching, zodat wij bijvoorbeeld iemand een buddy kunnen geven. Dan is de kans op slagen in de maatschappij veel groter. Ik zie alleen maar voordelen.’’

,,Het is geen houtje-touwtje. Dat kan ook niet met inmiddels negen mensen in dienst. Onze verdeling is 50 procent ex-delinquenten, 50 procent ‘gewoon’ personeel waarvan drie met ervaring in de uitzendbranche, een part-time juriste en collega’s die de contacten met de ex-gedetineerden en hun achterban onderhouden. Ook ouders, kinderen en partners zijn van belang. Zo kunnen wij de brug slaan tussen twee werelden.’’

,,Inmiddels hebben wij 150 plaatsingen bemiddeld en daar ben ik trots op. Het gaat ook als een lopend vuurtje. Mensen in detentie horen over ons en die gaan bij hun casemanager naar ons vragen. Prima, dan gaan we praten. Wij willen graag met de casemanagers samenwerken om zoveel mogelijk ex-gedetineerden een eerlijk bestaan te laten opbouwen. Ik verwacht dit jaar door te groeien naar vijf vestigingen. Dit is mijn manier om iets terug te geven aan de maatschappij.’’

