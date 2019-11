Van deze baas mag je naar huis als je moe bent, dat doet hij zelf namelijk ook

In een recent onderzoek onder Nederlandse leidinggevenden zegt 35 procent niet te geloven dat de werkdag van zes uur voor meer productiviteit zorgt dan de traditionele werkdag van acht uur. Werknemers krijgen volgens hun leidinggevenden niet per se meer gedaan als ze korter op kantoor zitten. Een opmerkelijke uitkomst, volgens personeelsbeheerspecialist Protime dat het onderzoek liet uitvoeren onder duizend leidinggevenden.

Met kortere werkweken en -dagen zouden werknemers minder werkstress ervaren en gelukkiger zijn op hun werk en daarbuiten. En gelukkige werknemers zijn productiever. ,,We hadden verwacht dat leidinggevenden meer open zouden staan voor de kortere werkdag, gezien de grote media-aandacht’’, zegt directeur Lucas Polman. ,,Maar dat valt dus tegen.’’

Protime maakt software voor personeelsplanning en tijdregistratie en is daarom goed op de hoogte van hoe bedrijven hun tijd willen verdelen. Directeur Polman ziet dat Nederlandse werknemers behoefte hebben aan meer flexibiliteit. ,,Mensen willen niet meer elke dag op kantoor werken. Daarnaast is de tijdsverdeling in het gezin veel minder traditioneel dan vroeger.’’ Zo vragen steeds meer mannen om een dag vrij in de week om voor het gezin te zorgen.

Maar de parttime werkdag gaat veel leidinggevenden nog een stapje te ver. Polman is zelf ook niet zo happig op de werkdag van zes uur. ,,Als onze klanten een consultant inhuren verwachten zij dat deze een hele dag, acht uur dus, voor hen aan de slag gaat.’’

Dit soort verwachtingen houdt juist een ouderwets patroon in stand, vindt René Sielhorst, ondernemer en oprichter van het digitale gezondheidsplatform It’s My Life. ,,We denken teveel in uren. Een contract wordt altijd op basis van een totaal aantal uur opgesteld, terwijl het takenpakket dat we krijgen niet altijd aansluit op de uren die we moeten werken.’’

Daarom besloot Sielhorst het met zijn bedrijf over een totaal andere boeg te gooien: zijn medewerkers krijgen een takencontract, in plaats van een urencontract. In hoeveel uur de taak wordt afgerond en wanneer op de dag, bepalen de werknemers zelf. Zo kan de werkdag beter worden afgestemd op zorgen voor het gezin, sport of andere privébezigheden.

,,Ouders krijgen soms ineens te horen dat er volgende week een studiedag is. Als het niet lukt om vrij te krijgen, melden mensen zich soms in paniek ziek. En wie betaalt dat? Juist, de werkgever’’, zegt Sielhorst.

Deze manier van werken past niet bij ieder bedrijf, weet Sielhorst. ,,Winkelmedewerkers kunnen de winkel niet eerder dichtgooien omdat ze geen energie meer hebben. Wat ze wel kunnen doen is de taken beter verdelen. Overleg binnen het team wie wat oppakt zodat iedereen iets doet wat bij hem of haar past.’’

Werknemers die verantwoordelijkheid geven vraagt vertrouwen, wat werkgever vaak niet durven te geven, ziet Sielhorst. ,,Waarom zouden werknemers die al jaren werken en gezinnen grootbrengen, niet om kunnen gaan met meer vrijheid? Werkgevers zijn bang dat het anarchie met zich meebrengt. Ze willen alles wat zij doen kunnen controleren, maar dat organiseren kost alleen maar meer geld dat ze ook hadden kunnen besparen door meer vertrouwen te hebben.’’

Niemand wordt gelukkig van een strakke 9-tot-5-mentaliteit, stelt Sielhorst. ,,Als ik heel de dag intensieve overleggen heb gehad, dan ben ik om 03.00 uur ’s middags helemaal leeg. Dan is het kansloos om nog op het werk te blijven.’’ Op dit soort momenten gaat de ondernemer gewoon naar huis om even te ontspannen, door een rondje te hardlopen of iets gezelligs te doen met de kinderen.

,,’s Avonds heb ik weer energie en ga dan relaxt met een wijntje erbij nog even zitten werken.’’ Mocht die energie niet komen, dan peinst Sielhorst er niet over om de volgende wekker extra vroeg te zetten. ,,Ik ben geen ochtendmens en heb opstarttijd nodig voor ik kan beginnen.’’

Ook voor werknemers die ‘s avonds laat thuiskomen van een werkevent, werkt zo’n vaste starttijd niet. ,,Het is toch bizar dat je dan de volgende dag weer om 09.00 uur op kantoor wordt verwacht?’’ Daarom stelt Sielhorst: ,,Geef werknemers meer vrijheid en flexibiliteit, dan zullen we 95 procent minder gevallen hebben van burn-out.’’

