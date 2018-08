Van deze creatieve functietitels heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord

Maar voordat we daaraan beginnen, zijn we toch benieuwd waarom het handig is om een badmeester een 'aqua host' te noemen. Volgens branding-expert Fiona Kloosterman is er een aantal redenen waarom ondernemers zich steeds vaker beroepen op creatieve functietitels zoals deze. ,,Het is met een aantrekkende arbeidsmarkt niet meer vanzelfsprekend dat je zomaar sollicitanten binnen krijgt. Bedrijven moeten steeds meer uit de kast trekken om eruit te springen.”

En de titel 'Verloningskoning' die Coolblue bijvoorbeeld hanteert voor een 'salarisadministrateur' blijft natuurlijk veel beter hangen in het brein, aldus Kloosterman. ,,Het heeft een positief effect op de buitenwereld, maar ook op degenen die het werk verrichten. Die hebben veel meer het gevoel dat ze ertoe doen”, zegt ze. Bovendien - niet te vergeten - worden luchtige vacatures met humor meer gedeeld op sociale media. En dat is natuurlijk weer in het belang van desbetreffende bedrijven. ,,Zo'n functietitel is de ideale manier om op te vallen."

Lekker Nederlands

Eindbaas - Zo noemde Pieter Zwart, CEO van Coolblue, zich. Inmiddels is hij Beginbaas. Bij Coolblue zijn ze overigens nogal goed in het bedenken van creatieve functietitels, getuige ook de volgende twee titels.

Verloningskoning - De naam van de salarisadministrateur van Coolblue.

Mondhoekmonitor - Een marketingmedewerker die als doel heeft om de mondhoeken van de klant omhoog te doen krullen. Te laten glimlachen dus.

Baas van het Geld - Jip-en-Janneke-titel voor de financieel directeur.

Vakverzorger - Sympathiek synoniem voor een vakkenvuller.

Directeur Eerste Indrukken - Welke medewerker ziet klanten als eerste binnenlopen? Juist, de receptionist.

Sprookjes bestaan

Recruitment Ninja - Een werknemer die zich bezighoudt met recruitment, maar niet zomaar eentje.

Productiviteitsninja - Weer een ninja, maar nu eentje die als hoofddoel heeft de productiviteit binnen het bedrijf te bevorderen.

Social Samurai - Eveneens in de categorie Japanse vechtsporten. Dit is iemand die de social media-kanalen beheert.

Wizard of Light Bulb Moments - De marketingdirecteur.

Retailjedi - Verkoopmedewerker in een kledingzaak.

Dream Alchemist - Een creatief directeur.

Webtovenaar - Iemand die dusdanig goed is met programmeren, dat hij/zij de titel tovenaar verdient.

Creatief met communicatie en IT

Social Media Rockstar - Een zeer flitsende Social Media Manager.

Brand Warrior - Die ene werknemer die alles in de strijd gooit om het merk te beschermen.

Brand Evangelist - Nog zo’n creatieve naam voor merkmanager.

PHP-geek - Iemand die zich bezighoudt met het programmeren van de scripttaal PHP.

Digital Overlord - Heroïsche benaming voor een webmaster.

Van koninklijke bloede

Part-time Czar - Heftige benaming voor een assistent-manager.

Afwaskoning - Mooie naam voor een afwasser.

First Lady of Chocolate - De algemeen directeur van Tony’s Chocolonely.

Back Office Queen - Het (vrouwelijke) hoofd van de backoffice.

De Chiefs

Chief Engagement Officer - De tweede CEO in het bedrijf: de werknemer die ervoor zorgt dat klanten betrokken blijven.

Chief Happiness Officer - Een medewerker die zorg draagt voor het geluk van de werknemers.

Chief Chocolate Officer - De functietitel van Henk Jan Beltman, oprichter van Tony’s Chocolonely.

Chief Chatter - De baas van een callcenter.

Chief Talent Officer - Degene die verantwoordelijk is voor het opsporen van nieuw talent voor de organisatie.

De Masters

Office Mastermind - Die zochten ze bij Fintech, een echte Donna (van tv-serie Suits). Oftewel iemand die zorgt voor het reilen en zeilen op kantoor.

Master of Organized Chaos - Dat is de functienaam van Kelly Kerkstra van pr-bureau Typhoon Hospitality, die daar orde in de chaos schept.

Bazen

Pindabaas - De oprichter van de Pindakaaswinkel.

P.A.T.A.T.-baas - Snackbarmedewerker van friteszaak Bram Ladage.

Director of Fun - Werken moet ook een beetje leuk zijn, toch? Daar zorgt deze persoon voor.

Say what?!

Head Honcho - Andere naam voor een hoofdredacteur.

Aqua Host - Wat is er gebeurd met de ouderwetse badmeester?

Beverage Dissemination Officer - De barman.

Ambassador of Buzz - Iemand die zich bezighoudt met bedrijfscommunicatie.

Servicekanon - Een knaller van een servicemedewerker.

Personal Shopper - Zo heet een orderpicker in het magazijn van online supermarkt Picnic.

Culture Champ - De naam van de persoon die de cultuur binnen een bedrijf bewaakt.

Skininstructor - Medewerker die behandelingen geeft in beautysalon Babassu in Amsterdam-Zuid.

Storyteller - De naam voor een verkoper in diezelfde beautysalon.