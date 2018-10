Van IT naar onderwijs: 'Zo druk heb ik het de laatste jaren niet gehad'

,,Het bedrijf waar ik werkte heb ik helpen groeien van nog geen twintig naar ruim 300 medewerkers, in allerlei vestigingen, ook internationaal’, vertelt Baan aan work-lifeplatform Intermediair. ,,Elf jaar op rij groeiden we, altijd winstgevend. Omdat we de organisatie erg modern hebben ingericht, met veel zelforganisatie, vond ik dat mijn impact als bestuurder was afgenomen. En dat maakte dat ik begon na te denken over wat ik verder eigenlijk wilde."