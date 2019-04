Van koffie tot bureau: dit kan de werkgever allemaal vergoeden voor thuiswerkers

Meer dan een derde van de Nederlandse beroepsbevolking werkt weleens vanuit huis, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 waren dat ruim drie miljoen mensen.



Zzp’ers werken vaak dagelijks thuis, werknemers in vaste dienst doen dat - vast of incidenteel - meestal één of enkele dagen in een week. Vooral onder werknemers met een pedagogisch, creatief of taalkundig beroep, managers en ICT’ers, is thuiswerken in zwang.



Volgens het CBS biedt meer dan driekwart van de bedrijven hun werknemers de ruimte om thuis te werken, vooral hoger opgeleiden. Behalve ze vanuit huis te laten inloggen in de bedrijfssystemen, kan de werkgever de thuiswerkers ook financieel tegemoetkomen.