Van mega-afkoopsom tot betaalde vakantie: dit lazen we het meest

Van honderden artikelen dit jaar op deze site over de werkvloer en arbeidsmarkt, zijn dit de vijf best gelezen. De rode draad? Ze helpen je of laten je verbazen. Op plek één het verhaal van een man die rijk het nieuwe jaar in gaat. Van nummer 5 naar 1:

Nummer 5: Administratief medewerker? Je kunt beter iets anders gaan doen.

Het aantal banen voor administratief medewerkers houdt niet over: in de eerste helft van 2017 zochten zo'n 32.000 mensen naar een baan in deze branche. Helaas voor de werkzoekenden stonden er in diezelfde periode maar 340 vacatures open. Dat komt door de toenemende digitalisering, vertelde het UWV begin deze maand aan deze site. Mensen die nu nog in de sector werken doen er goed aan om een carrière-switch te overwegen. ,,De kans dat je na bijvoorbeeld ontslag nog terecht kan in hetzelfde soort baan is wel erg klein. Het is dan ook noodzakelijk om verder te kijken.” In welke sectoren kansen zijn? Lees dan hier het hele artikel.

Volledig scherm De administratief medewerker wordt door de digitalisering steeds meer overbodig. © Shutterstock

Nummer 4: Help, mijn nieuwe baas vraagt om een loonstrookje! Mag dat wel?

Goed voornemen en toch eindelijk op zoek naar die nieuwe baan het komende jaar? Wellicht is dit artikel interessant op het moment dat je straks een nieuwe werkgever hebt gevonden. Er wordt namelijk regelmatig gevraagd om het laatste salarisstrookje mee te nemen naar het arbeidsvoorwaardengesprek. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is om dat op tafel te leggen. Maar, wist je dat het helemaal niet verplicht is? 56 procent van de lezers van het artikel laat het loonstrookje ook liever niet zien, blijkt uit een poll bij het artikel. Gerard (28) deed het overigens wel. ,,Met mijn vorige salaris zat ik al best hoog, dus het aanleveren van het loonstrookje zou in mijn voordeel kunnen werken.” Had hij succes en zou hij het nu weer zo doen? Lees het hier.

Volledig scherm © ANP

Nummer 3: Dit is hoeveel je moet bewegen om niet dood te gaan van het zitten.

We weten allemaal dat het niet goed is: de hele dag zitten. Het geeft een hogere kans op hart- en vaatziekten, dementie maar ook rugklachten kunnen verergerd worden. Maar hoeveel moet je echt bewegen om gezond te blijven en hoe haal je de dagelijks aanbevolen hoeveelheid beweging? Daarover schreef work-lifeplatform Intermediair een artikel. Ze spraken met hoogleraar sportgeneeskunde Frank Backx, die voor de Gezondheidsraad bezig is geweest met het opstellen van nieuwe beweegrichtlijnen. Zijn advies: ,,Loop even naar je collega om wat te vragen, in plaats van te bellen of mailen, haal koffie of loop als je aan het bellen bent.” Idealiter zouden we elk half uur 5 minuten moeten bewegen, lukt dat niet, dan moeten we dat op zijn minst ieder uur doen.”

Nummer 2: Familie betaalt 7.400 euro per maand voor iemand die mee op vakantie gaat en foto’s maakt.

Opvallend genoeg gaat de nummer twee van de lijst nauwelijks over werken. Geen kantoorbaan, geen 9-tot-5 en ook niet iedere dag met je bammetjes naar de werkplek. Dit artikel ging over de ideale vakantiebaan: betaald mee op vakantie om foto's te maken van het gezin. De (rijke) familie biedt de fotograaf in kwestie een jaarsalaris van 80.000 Britse pond, wat neerkomt op 7.400 euro per maand. De familie neemt alle kosten voor reizen, hotels en eten op zich en daarnaast heeft fotograaf ook nog recht op dertig vakantiedagen. Waar de familie heen reist? Naar de Formule 1 races in Monaco en Abu Dhabi, ze gaan duiken bij de Malediven, bezoeken het carnaval in Rio De Janeiro en gaan op skivakantie in het Franse Val d’Isèr. Niet gek dat veel mensen daar meer over wilden weten, toch?

Volledig scherm © Shutterstock

De onbetwiste nummer 1: Man weigert overplaatsing, wordt ontslagen en krijgt 6 ton vergoeding.

Zes ton. Ja, dat is een hele bak geld. Het is de hoogste ontslagvergoeding die ooit in Nederland werd gegeven, vertelde arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen aan deze site. Maar wat was er nu eigenlijk aan de hand? Een medewerker van het bedrijf ATP Services moest worden overgeplaatst naar Engeland, maar deze man had daar geen zin in en weigerde. De werkgever probeerde de medewerker vervolgens te ontslaan, eerst via het UWV, maar toen dat niet lukte via de rechter. En dat bleek een zware dobber voor het bedrijf. De rechter vond dat de trouwe werknemer aan zijn lot was overgelaten. Van Gelderen: ,,Een billijke vergoeding kent de rechter niet zomaar toe. Je moet het als werkgever echt bont maken wil het zover komen. De rechter vindt dat het bedrijf zeer onzorgvuldig gehandeld heeft.” Hoe het oordeel van de rechter precies tot stand kwam? Lees hier verder.