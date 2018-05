Van profsnowboarder naar bloggend ondernemer

Een week als deze



Maandag

09:00 - 10:00: Ontbijt en serie kijken

10:00 - 11:00: Werken aan projecten

11:00 - 12:00: Sportschool / mountain biken / hardlopen / andere sport

12:00 - 13:00: Lunch op de bank thuis of buiten de deur

13:00 - 14:00: Overleg met werk team

14:00 - 14:30: Mediteren en douchen

14:30 - 18:30: Werken aan bedrijf (in plaats van in het bedrijf) thuis of bij horeca

19:30 - 21:30: Relaxen: boek lezen / podcast luisteren / YouTube filmpjes kijken (zelfontwikkeling zoals Tom Bilyeu zijn show)



Dinsdag

09:00 - 10:00: Ontbijt en serie kijken

10:00 - 11:00: Werken aan projecten

11:00 - 12:00: Sportschool / mountain biken / hardlopen / andere sport

12:00 - 13:00: Lunch op de bank thuis of buiten de deur

13:00 - 14:00: Overleg met werk team

14:00 - 14:30: Mediteren en douchen

14:30 - 18:30: Werken aan bedrijf (in plaats van in het bedrijf) thuis of bij horeca

19:30 - 21:30: ‘Koopavond’ voor mijn bedrijf waarbij ik werk aan bedrijf



Woensdag

09:00 - 10:00: Ontbijt en serie kijken

10:00 - 11:00: Werken aan projecten

11:00 - 12:00: Sportschool / mountain biken / hardlopen / andere sport

12:00 - 13:00: Lunch op de bank thuis of buiten de deur

13:00 - 14:00: Overleg met werk team

14:00 - 14:30: Mediteren en douchen

14:30 - 18:30: Werken aan bedrijf (in plaats van in het bedrijf) thuis of bij horeca

19:30 - 21:30: Tijd met vriendin en leuke dingen doen.



Donderdag

09:00 - 10:00: Ontbijt en serie kijken

10:00 - 11:00: Werken aan projecten

11:00 - 12:00: Sportschool / mountain biken / hardlopen / andere sport

12:00 - 13:00: Lunch op de bank thuis of buiten de deur

13:00 - 14:00: Overleg met werk team

14:00 - 14:30: Mediteren en douchen

14:30 - 18:30: Werken aan bedrijf (in plaats van in het bedrijf) thuis of bij horeca

19:15 - ??:??: Uit eten met vriendin



Vrijdag

09:00 - 10:00: Ontbijt en serie kijken

10:00 - 11:00: Werken aan projecten

11:00 - 12:00: Sportschool / mountain biken / hardlopen / andere sport

12:00 - 13:00: Lunch op de bank thuis of buiten de deur

13:00 - 14:00: Overleg met werk team

14:00 - 14:30: Mediteren en douchen

14:30 - 18:30: Werken aan bedrijf (in plaats van in het bedrijf) thuis of bij horeca

19:15 - ??:??: Thuis eten bestellen (sushi) en relaxen, boek lezen / podcast luisteren / YouTube

filmpjes kijken (zelfontwikkeling zoals Tom Bilyeu zijn show)



Zaterdag

09:00 - 10:00: Ontbijt

10:00 - 11:00: Boodschappen

11:00 - 12:00: Sportschool / mountain biken / hardlopen / andere sport

12:00 - 13:00: Lunch op de bank thuis of buiten de deur

13:00 - 18:00: Leuke dingen doen met vriendin, familie of vrienden



Zondag

09:00 - 10:00: Ontbijt

10:00 - 11:00: Planning bijwerken voor team komende week en facturen sturen

12:00 - 13:00: Lunch op de bank thuis of buiten de deur

13:00 - 18:00: Leuke dingen doen met vriendin, familie of vrienden

19:30 - 20:00: Week voorbereiden