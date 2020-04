Van realityster tot gewiekste advocate: de volgende transformatie van Kim Kardashian

Toen Kim Kardashian twee jaar geleden liet weten dat ze zich zou omscholen tot advocate, lachte de wereld collectief in zijn vuistje. Een realityster met een cosmeticalijn die ook corrigerend ondergoed verpatst, zagen heel wat mensen blijkbaar niet meteen in een rechtszaal.



Ondertussen mag duidelijk zijn dat het menens is: op 5 april ging de twee uur durende documentaire Kim Kardashian West: The Justice Project in première. Daarin krijgen we te zien hoe de reality­ster slash zakenvrouw zich het lot van gedetineerden aantrekt en pleit voor een hervorming van het Amerikaanse strafrecht.



In de documentaire toont ze zich van haar meest menselijke kant: we zien hoe ze haar schouders onder een zaak zet van een alleenstaande moeder die zich uit wanhoop bekeerde tot drugsdealer en daarvoor levenslang achter de tralies vliegt. Zonder ooit een proces te hebben gehad.



Als alles goed gaat, heeft Kim over twee jaar haar diploma op zak. Dat probeert ze overigens niet te behalen door een studie, wél door stage te lopen bij een advocatenkantoor. Als ze nadien slaagt voor haar examen van de California Bar Association, zal ze de sceptici het zwijgen hebben opgelegd.