Van schoonmaker naar succesvol ondernemer: ‘Als een toilet niet goed schoon is, pak ik zelf een doekje’

,,In mijn eigen land was ik nooit gaan schoonmaken, never” zegt Rahma el Mouden (60), zittend op de leren bank in haar kantoor in Amsterdam Zuidoost. Ze werd geboren in Tanger, Marokko, en kwam op haar zestiende naar Nederland. ,,Ik moest de taal leren en mijn weg vinden in een nieuwe cultuur, dus schoonmaken was een logische keuze. Maar ik ben een vrouw met een stel hersens. Als ik in Marokko had kunnen studeren, was ik iets met psychologie gaan doen, of de politiek ingegaan. Het liefste was ik minister-president geworden van Marokko!”