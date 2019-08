Van stress kom je niet af met een pilletje. Dit kan je er wél tegen doen

Ik ben op reis in Hong Kong, een miljoenenstad waar iedereen haast heeft. Wat opvalt zijn alle reclameboodschappen die je tegenkomt in de metro, duizenden, op grote billboards. Veel van die reclames gaan over allerhande middeltjes tegen kwaaltjes: tegen spierpijn, tegen slapeloosheid, tegen droefheid, zweten of een verstopte neus. En ja, ook allerlei dure pilletjes en supplementen tegen stress (spoiler alert: werkt niet!).

Net als tegen hoofdpijn

Bij lezingen krijg ik regelmatig de vraag waarom er nog geen goede pil is tegen stress. Stress is toch gewoon een lichamelijke functie, gedreven door cortisol, dus waarom kunnen we er niet gewoon een middel voor slikken, net als tegen hoofdpijn? Want dat is wat we blijkbaar het liefste willen: een instant oplossing voor de drukte, op doktersrecept, zonder dat het daarbij nodig is om onze levensstijl aan te passen. We willen precies zo leven, maar dan zonder al die stress. Maar zo werkt het helaas niet.

Dat er geen pil is tegen stress, wil echter niet zeggen dat je het niet kunt behandelen. Als je stress te hoog is, kun je dit op verschillende manieren aanpakken. Zorg dat je regelmatig en lang genoeg slaapt (voor de meeste mensen tussen de 6 en de 8 uur). Eet gezond en wederom: regelmatig. Een ‘traditioneel’ dieet, met veel groente, peulvruchten, eiwitten en wat koolhydraten, lijkt het beste te werken. Wees voorzichtig met cafeïne, alcohol en andere middelen. Beweeg minstens twee keer per week een half uur of meer, en dan het liefste in de natuur: dat verlaagt je cortisolspiegel en vermindert dus je stress. Dubbel winst dus.

Tot slot: zorg dat er ook momenten in je week zijn waarop je niet productief bent - niets doet, of anders zo min mogelijk. Voor sommige mensen is dit uit het raam kijken, voor anderen een stukje wandelen of een puzzel leggen. Wat voor jou ook maar werkt om je hoofd even ‘uit’ te zetten. Wanneer je veel van je hersenen vraagt heb je regelmatig rust nodig. Hoe drukker je bent, hoe belangrijker dit wordt.

Enige moeite

Dus nee, er is geen pil die je zomaar van je stress af helpt. Er zijn wel maatregelen die je kunt nemen tegen je stress, maar die kosten wel enige moeite en tijd. Je zult er wel wat voor moeten doen. Sorry voor dit slechte nieuws. Maar ben je van deze boodschap erg droevig geworden, dan is daar vast wel een pil voor.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

