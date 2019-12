Van succesvolle carrière naar slapen in de auto, het overkwam Frank (51): ‘Stronteigenwijs, was ik’

Sollicita­tie­brief verdwijnt en vrouwen in opkomst: zo ziet ons werk er straks uit

18:07 Het afgelopen decennium waren er 9,4 miljoen mensen aan het werk - bijna 600.000 meer dan in 2010 - en nam het aantal zelfstandigen met 11 procent toe, becijferde het CBS. We vroegen vijf experts wat zij dé arbeidsmarktthema's van de afgelopen tien jaar vonden. En waar praten we de komende tien jaar over?