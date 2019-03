Van telefoniste naar bierbrouwer: ‘Ik ben eindelijk trots op wat ik doe’

Toen Rosalie de Lange op 17-jarige leeftijd van de havo kwam, had ze geen idee wat ze wilde, vertelt ze tegen work-lifeplatform Intermediair. ,,Ik was goed in talen en vond schrijven leuk, maar was verder geen uitblinker in specifieke vakken. Dus koos ik voor een brede opleiding.” Dat werd communicatiemanagement, meer een keuze van het hoofd dan van het hart. Ze had geen bepaalde baan voor ogen. ,,Waarschijnlijk dat ik daarom nooit echt in de communicatiewereld aan de slag ben gegaan.”