Vandaag mag je hond mee naar het werk (en daar profiteert iedereen van)

Het grote voordeel van je hond meenemen naar het werk is overduidelijk: In plaats van hem de hele dag te moeten missen, vind je je beste vriend gewoon kwispelend naast je bureau. Esther Jonker en haar man Arjan besloten daarom hun hond Joep mee te nemen naar hun werk. Het stel is eigenaar van videobureau The Video Marketing Company in Den Haag. Joep heeft daar zo zijn eigen takenpakket. Jonker, lachend: ,,Hij zorgt hier voor het entertainment. Hij wil graag spelen en loopt rond om bij iedereen te gaan kijken. Als je nietsvermoedend aan het werk bent, wil hij weleens aan je elleboog likken. Even schrikken, maar wel heel grappig.’’