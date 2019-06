‘Veel Europeanen willen vierdaagse werkweek’

Meer dan de helft van de Europese werknemers (56 procent) wil liever vier dagen per week werken als ze hiervoor kunnen kiezen. De overgrote meerderheid van deze mensen (78 procent) is echter niet bereid salaris in te leveren en gaat liever voor een vierdaagse werkweek met langere werkdagen.

Dat meldt loonstrookverwerker ADP op basis van onderzoek onder ruim 10.000 Europese werknemers, waaronder 1400 Nederlanders.



In de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar zijn de meeste voorstanders te vinden van een vierdaagse werkweek (59 procent). Onder de groep van 16 tot 24 jaar en 55-plussers leeft dit wat minder en wil de helft de reguliere uren aanhouden. Slechts 13 procent van alle leeftijdsgroepen gaat voor een week van vier reguliere werkdagen en neemt daarbij genoegen met minder salaris, aldus ADP.

In Nederland is 61 procent van de ondervraagden voor een vierdaagse werkweek. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan dat van landen zoals Spanje (63 procent), het Verenigd Koninkrijk (61 procent) en Frankrijk (60 procent). Er is één opvallende uitschieter: in Polen werkt maar 38 procent van de werknemers liever vier dagen per week.



,,Werkgevers kunnen deze uitkomsten breder interpreteren en kijken naar andere mogelijkheden om medewerkers meer flexibiliteit te bieden’’, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. ,,Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van de mogelijkheid om extra vrije dagen te kopen door het inzetten van een bonus of dertiende maand.”

Ook baas wil ervan af

In recent onderzoek van HR-dienstverlener Visma - Raet zei meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden de 40-urige werkweek ‘niet meer van deze tijd’ te vinden. Ook de werkgevers zijn het hiermee eens. Van deze groep zegt maar 30 procent dat ze de 40-urige werkweek nog relevant vinden.

Een logische ontwikkeling volgens Joke van der Velpen van Visma - Raet: ,,Door de technologische vooruitgang van de afgelopen jaren kunnen we daar nu makkelijker vanaf stappen. We kunnen ons werk eigenlijk overal doen en hoeven daarvoor niet per se naar kantoor.’’

30 uur

Als de 40-urige werkweek uit de gratie raakt, hoeveel uur zouden we dan idealiter gaan werken? Dat vroeg deze redactie vorige week aan Esther de Jong van het Atria Kennisinstituut en econoom Frank Kalshoven. De eerste is mordicus tegen de 40-urige werkweek, Kalshoven denkt dat er nog wel een flinke tand bij kan. ,,Tegenwoordig zien stellen elkaar als team”, zei De Jong, die pleit voor een 30-urige werkweek. ,,Wat is er dan logischer dan mensen de mogelijkheid geven hun leven zo in te richten dat ze de lasten verdelen.”

Kalshoven brengt daar tegenin: ,,Als vrouwen in Nederland vier uur per week meer zouden werken – evenveel als vrouwen in andere Europese landen – dan zou dat de Nederlandse economie tussen de 50 en 100 miljard euro extra opleveren. Vier uurtjes meer werken, dat moet toch te doen zijn?”

