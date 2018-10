'Veel jongeren zijn wars van coaching, terwijl ze er het meest aan hebben'

,,Leren is aan het veranderen. De tijd dat je eens per jaar een training volgt, waar je dan misschien nooit meer iets mee doet is echt voorbij. Nu draait het om het proces van permanente ontwikkeling. En de resultaten zijn daarbij belangrijk. Je moet er wel beter van gaan presteren.

Dan is het belangrijk om te weten waar je staat. Het is effectiever om te verbeteren waar je al goed in bent. Dan moet je niet achteroverleunen omdat je het al beheerst, maar juist kijken hoe je nog beter wordt. Daar kun je de grootste stappen maken. Dat verbeteren doe je via contact met anderen, zelf verbindingen leggen en veel doen. Dat is doorgaans stukken effectiever dan luisteren naar iemand die praat.

Quote In het enthousias­me van jongeren zit hun kracht, het onrustige is juist hun valkuil Camiel Gielkens, ceo bij Schouten & Nelissen Groep Als je ergens niet goed in bent en het is essentieel voor je baan dan zal je er wel iets aan moeten doen. Zo coachte ik ooit een topman die heel erg bang was om af te gaan. Dat werd een barrière bij het spreken in het openbaar en andere elementen van zijn werk. Het verkleinen van zo’n barrière is een enorme bevrijding.

Jongeren

Veel creatieve ondernemers moeten hun bedrijf gaan structureren. Daar ligt niet hun kracht en gaat ten koste van hun creativiteit. Dan is het veel handiger om er iemand naast te zetten die over de structurering gaat. Dat is beter dan het zelf proberen aan te leren.

Jonge mensen zijn vooral gericht op de inhoud. Vertel wat ze moeten doen en ze gaan rennen. In dat enthousiasme zit hun kracht, maar het onrustige is juist hun valkuil. Met die snelheid en de bravoure wordt soms onzekerheid verborgen. Ook al zijn veel jongeren wars van coaching, toch zijn zij juist de groep die er het meeste aan kan hebben. Door meer in de spiegel te kijken en te leren zichzelf aan anderen te laten zien kunnen ze enorme stappen zetten. Als je wil overtuigen en mensen mee wil krijgen dan moet je geen rol spelen maar juist jezelf zijn. Pas dan geloven mensen je echt."