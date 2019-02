Veel mensen, veel regels: ‘Je mag hier niet naakt door je eigen huis lopen’

Van tevoren had ik me niet erg ingelezen, maar het blijkt dat Singapore wel wat op Nederland lijkt: een klein, welvarend economisch knooppunt. Best wel logisch dat ze na hun onafhankelijkheid in 1965 de Nederlander Albert Winsemius dan ook gevraagd hebben om eens te kijken wat ze met dat stukkie grond, ter grootte van de Noordoostpolder, toch aan moesten.

‘Communisten eruit, bedrijven erin’, was het advies. Dat het gewerkt heeft zie ik wanneer ik met de kinderen op een bloedhete middag arriveer in ons gastland. Mijn vrouw was een paar weken voor ons al vertrokken om kwartier te maken en zij had mij er telefonisch al op gewezen, dat het tapijt op het vliegveld van Singapore er schoner uitzag dan bij ons thuis. Bij aankomst bleek dat waar te zijn.

Pokke hitte

Het is ver, en wat is de wereld groot. En ook weer klein. Want de eerste hoofden die we zien als we uit het vliegtuig stappen zijn van Albert en Betty uit Zuidwolde. Ze zijn onderweg naar Bali en dan ga je via Singapore. ‘Och jongen toch, ga je in deze pokke hitte wonen? Met de kinderen in zo’n grote stad? En je had zo’n mooi plekkie! Nou ik mot er niet aan denken!’. Dat is nou één van de dingen die ik niet ga missen aan Nederland. Altijd ongevraagd je mening geven!

Volledig scherm Niek Druijff © Privé archief De stad is groen en schoon. Azië voor beginners wordt het ook wel genoemd want het stinkt hier niet en het verkeer gaat geordend van stoplicht naar stoplicht. Ons immigratieproces verloopt soepel. Waren we homoseksueel, met HIV besmet of eens door een rechter voor een lullige verkeersboete veroordeeld, dan was het volgens de formulieren voor me een stukje ingewikkelder geworden. Nadat we onze vingerafdrukken en foto’s hebben laten afnemen, neem ik een foldertje mee van de do’s en don’ts. Om bijna zes miljoen mensen op een paar vierkante kilometer in toom te houden, lever je je privacy grotendeels in. Geen kauwgom, verplicht toilet doorspoelen, niet spugen, geen rommel op straat gooien, naakt door je eigen huis lopen én alle drugs zijn streng verboden. Dit alles op straffe van minstens duizend euro boete of, zo u wilt, bij drugs de doodstraf.

Diefstal

Stompzinnige regels of niet, het werkt wel. Diefstal komt niet voor. Zie je een plek op het terras: je legt je portemonnee op het tafeltje en gaat naar binnen om te vragen of je er mag zitten. Een biertje kost al gauw 15 euro dus je geld ben je aan het eind van de avond toch kwijt. Gejat of niet.

